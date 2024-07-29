Китайский кроссовер бок о бок с гоночными КАМАЗами: как показал себя JAECOO J8 в ралли?

Кроссовер JAECOO J8 успешно преодолел маршрут ралли «Шелковый путь»

Ралли-рейд «Шелковый путь» – это серьезное и крайне напряженное соревнование, растянувшееся на 10 дней и 5000 километров по территории России и Монголии.

Наличие различных категорий в «Шелковом пути» существенно расширяет круг участников. Организаторами был создан Гранд тур – категория для серийных автомобилей, куда был заявлен новый флагман JAECOO J8 вместе с одним из экипажей SnagRacing (пилот Василий Глухов, штурман Станислав Кудинов).

Маршрут Гранд тура проходит одновременно с маршрутом основного ралли, но по дорогам общего пользования. Однако в этом году участники Гранд тура ехали укороченную дистанцию по тем же спецучасткам после основного канала ралли-рейда и это кратно добавило сложности к преодолению маршрута.

Что касается самого кроссовера JAECOO J8, он выступал полностью в заводской комплектации. Единственными доработками были очевидные вещи – усиленная защита днища и топливного бака, а также внедорожные шины.

Официально аккредитованный фотограф Формулы-1 Евгений Сафронов, сопровождавший заезд JAECOO J8, поделился яркими впечатлениями о прохождении ралли-рейда.

«Да, в этом году крайне сложный маршрут в зачете Гранд Тур и он часто совпадает с основными спортивными спецучастками. И тот факт, что ещё пару часов назад в этом же повороте боком ставился огромный гоночный Камаз, а сейчас вваливается по той же траектории стандартный JAECOO J8 – очень круто! Вот что значит увидеть ралли изнутри!», – поделился впечатлениями Евгений Сафронов.

Эффектности действу добавлял стоковый вид кроссовера, явно выделявшийся на трассе среди подготовленных внедорожников. Неудивительно, что люди сомневались в способности JAECOO J8 одолеть сложнейший маршрут наравне с суровыми внедорожными автомобилями.

«Конечно, JAECOO J 8 выделялся среди всех участников – матерых внедорожников. Мы получали внимание от всех на ралли. И каждый раз на финише экипаж Гранд тура слышали в свой адрес восклицания: "Как? Вы все еще с нами?! Вы опять здесь?!" Просто добраться до финиша в таких условиях – это уже настоящий подвиг», – вспоминает Евгений Сафронов.

Но, помимо того, что JAECOO J8 успешно завершил гонку, он еще и уверенно занял место в середине турнирной таблицы, учитывая, что несколько экипажей сошли с дистанции.

JAECOO J8 – это именно тот автомобиль, который помимо отличных дорожных характеристик, первоклассного комфорта и стильного дизайна дарит яркие эмоции и впечатления, а также уверенность в том, что ему покорны самые сложные ландшафты.