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VW Touareg e-Hybrid: известны его плюсы и минусы

Главным недостатком гибридного VW Touareg является его цена – от 80 700 евро

После прекращения выпуска премиальной модели Phaeton Touareg стал флагманом модельного ряда Volkswagen и отлично себя зарекомендовал: с момента дебюта в 2002 году было продано более миллиона машин.

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Но всё еще под вопросом, впишется ли роскошный внедорожник в эпоху электромобилей. По крайней мере, он уже доступен с подключаемым гибридным приводом. Но к этой версии с бензиновым двигателем V6 и электромотором мощностью 100 кВт, увы, есть вопросы.

К ним относятся, прежде всего, слишком маленький аккумулятор и плохая производительность зарядки, которая не соответствует современным требованиям, несмотря на прошлогоднюю доработку. Хотя очевидно, что VW вложил значительные средства в обновление материалов, расширение списка оборудования и функциональность.

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Изюминками в буквальном смысле являются ставшая стандартной Innovision Cockpit (цифровая инновационная приборная панель) и матричные фары, которые превращают ночь в день с помощью более чем 38 000 светодиодов.

Появились такие инновационные функции, как адаптивное шасси с активной стабилизацией крена и пневматической подвеской или датчик нагрузки на крышу, который обнаруживает установленный на крыше бокс или другой дополнительный багаж и адаптирует ESP к соответствующему более высокому центру тяжести.

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Сам подключаемый гибридный привод придает внедорожнику весом добрых 2,5 тонны удивительную легкость. Взаимодействие турбобензинового двигателя V6 и электродвигателя происходит незаметно, и вместе они развивают мощность в 381 л.с. (280 кВт) и тягу 600 Н*м, которую контролирует быстро и точно переключающаяся 8-диапазонная автоматическая коробка передач.

Однако цены на электрифицированный флагман Volkswagen кусаются: начинаются они с 80 700 евро (7,5 млн рублей).

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Источник: Auto-Medienportal

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Алексеева Елена
Количество просмотров 2
03.08.2024
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Отзывы о Volkswagen Touareg ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Touareg  2012
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать

Недостатки:

Содержание и ремонт не дешевы

Комментарий:

В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к

+2