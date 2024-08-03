VW Touareg e-Hybrid: известны его плюсы и минусы

Главным недостатком гибридного VW Touareg является его цена – от 80 700 евро

После прекращения выпуска премиальной модели Phaeton Touareg стал флагманом модельного ряда Volkswagen и отлично себя зарекомендовал: с момента дебюта в 2002 году было продано более миллиона машин.

Но всё еще под вопросом, впишется ли роскошный внедорожник в эпоху электромобилей. По крайней мере, он уже доступен с подключаемым гибридным приводом. Но к этой версии с бензиновым двигателем V6 и электромотором мощностью 100 кВт, увы, есть вопросы.

К ним относятся, прежде всего, слишком маленький аккумулятор и плохая производительность зарядки, которая не соответствует современным требованиям, несмотря на прошлогоднюю доработку. Хотя очевидно, что VW вложил значительные средства в обновление материалов, расширение списка оборудования и функциональность.

Изюминками в буквальном смысле являются ставшая стандартной Innovision Cockpit (цифровая инновационная приборная панель) и матричные фары, которые превращают ночь в день с помощью более чем 38 000 светодиодов.

Появились такие инновационные функции, как адаптивное шасси с активной стабилизацией крена и пневматической подвеской или датчик нагрузки на крышу, который обнаруживает установленный на крыше бокс или другой дополнительный багаж и адаптирует ESP к соответствующему более высокому центру тяжести.

Сам подключаемый гибридный привод придает внедорожнику весом добрых 2,5 тонны удивительную легкость. Взаимодействие турбобензинового двигателя V6 и электродвигателя происходит незаметно, и вместе они развивают мощность в 381 л.с. (280 кВт) и тягу 600 Н*м, которую контролирует быстро и точно переключающаяся 8-диапазонная автоматическая коробка передач.

Однако цены на электрифицированный флагман Volkswagen кусаются: начинаются они с 80 700 евро (7,5 млн рублей).

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Источник: Auto-Medienportal