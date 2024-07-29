Для езды по бездорожью: этот 354-сильный внедорожник получил полный привод и АКП

В России начались продажи внедорожника 4х4 Lexus GX с АКП почти за 20 млн рублей

На российском рынке появился в продаже новый внедорожник Lexus GX по цене почти 20 млн рублей. Автомобиль привезли в Россию по схеме параллельного импорта. Российский автодилер привез третье поколение внедорожника Lexus GX за 19,9 млн рублей. Речь идет о модели с бензиновым двигателем объемом 3,4 л и мощностью 354 л.с. У внедорожника полный привод и автоматическая коробка передач.

Lexus GX

Дебют нового Lexus GX состоялся летом 2023 года, его показали раньше, чем его традиционную копию Toyota Land Cruiser Prado. У автомобиля полностью обновился экстерьер, сменив округлые черты на выразительную четкость угловатых линий.

Новинка позиционируется как еще более приспособленная версия для бездорожья, у автомобиля внедорожные колеса общим диаметром 33 дюйма, смонтированные на 18-дюймовых дисках. Есть варианты с дисками размером 20 и 22 дюйма.

Интерьер Lexus GX

Внедорожник построен на той же платформе, что и новые Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300. Ключевым отличием является многорычажная задняя подвеска вместо жесткого моста. Но Lexus сохранили рамную конструкцию и постоянный полный привод с центральным дифференциалом системы Torsen.

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Источник: Autonews