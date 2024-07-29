Для езды по бездорожью: этот 354-сильный внедорожник получил полный привод и АКП
На российском рынке появился в продаже новый внедорожник Lexus GX по цене почти 20 млн рублей. Автомобиль привезли в Россию по схеме параллельного импорта. Российский автодилер привез третье поколение внедорожника Lexus GX за 19,9 млн рублей. Речь идет о модели с бензиновым двигателем объемом 3,4 л и мощностью 354 л.с. У внедорожника полный привод и автоматическая коробка передач.
Дебют нового Lexus GX состоялся летом 2023 года, его показали раньше, чем его традиционную копию Toyota Land Cruiser Prado. У автомобиля полностью обновился экстерьер, сменив округлые черты на выразительную четкость угловатых линий.
Новинка позиционируется как еще более приспособленная версия для бездорожья, у автомобиля внедорожные колеса общим диаметром 33 дюйма, смонтированные на 18-дюймовых дисках. Есть варианты с дисками размером 20 и 22 дюйма.
Внедорожник построен на той же платформе, что и новые Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300. Ключевым отличием является многорычажная задняя подвеска вместо жесткого моста. Но Lexus сохранили рамную конструкцию и постоянный полный привод с центральным дифференциалом системы Torsen.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews