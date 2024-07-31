Надежный мотор 2.0 и вариатор – новинка нашего параимпорта, хит продаж в Корее

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Эксперт «За рулем» рассказал об аналоге Renault...

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Эксперт «За рулем» рассказал об аналоге Renault Koleos на российском рынке

К каким новинкам параллельного импорта стоит присмотреться тем, кто ищет альтернативу официально представленным на российском рынке автомобилям, рассказал наш эксперт Сергей Зиновьев.

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ГИД ПО КАСКО

Помните Renault Koleos? Сегодня у нас от 3 млн рублей можно найти Samsung QM6 – под этим названием в Южной Корее выпускают и продают этот автомобиль. Третье поколение Samsung QM6 представили совсем недавно – в июне.

Атмосферник 2.5 (194 л.с.), 8АКП и богатое оснащение: это отличная новинка параимпорта

Интересно, что модель в третьем поколении — это и не Renault, и не Samsung. В основе кроссовера лежит китайский Geely Monjaro. В продаже по схеме параимпорта можно найти только переднеприводную версию с атмосферным мотором 2.0. Напомним, у нас Koleos официально продавался только с мотором 2.5 и полным приводом.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Двигатель MR20DD (144 л.с.) прекрасно себя зарекомендовал – до 150 тысяч км ничего плохого с ним не происходит.

К надежности вариатора Jatco JF016E вопросы есть, и ресурс его не впечатляет. Но это в точности та же комбинация, которую мы знаем по X-Trail и Qashqai.

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Оснащение Samsung QM6 соответствует статусу – обыкновенный массовый городской кроссовер. Но весь необходимый для комфорта минимум есть уже в базовой комплектации, иначе машина не была бы так популярна у себя на родине.

Подробнее о еще трех новинках параллельного импорта читайте по ссылке.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Алексеева Елена
Фото:Samsung и «За рулем»
Количество просмотров 1
31.07.2024
Фото:Samsung и «За рулем»
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