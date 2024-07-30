На экспорт шин из России наложены ограничения

Аналитики: в России на 15% за год вырос спрос на шины, но дефицита не будет

Устойчивый рост спроса на автомобильные шины зафиксирован в России по итогам первого полугодия 2024 года, прибавка за этот период составила 15%. Такой статистикой поделились аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

Согласно данным Центра развития прогрессивных технологий (ЦРПТ), наибольшим спросом в период с января по июнь текущего года пользовались шины для легковых автомобилей – на них пришлось 86,2% всех розничных продаж, говорится в сообщении.

«На втором месте по популярности легкогрузовые шины для среднетоннажных грузовиков, автобусов и другой техники (5%). На остальные типы покрышек пришлось 3,3% продаж, на шины для грузовиков – 2,8%. Доля мотоциклетных шин в структуре рынка всего 1,6%», – уточняют аналитики.

Что касается цен на шины, то они росли по мере увеличения спроса. По подсчетам ЦРПТ, в среднем, стоимость одной летней шины в первой половине 2024 года составляла в рознице 5,8 тыс. рублей. Это выше на 13,7%, чем за аналогичный период прошлого года. Цены на всесезонные шины выросли на 13,2% – до 8,2 тыс. рублей за единицу. Шипованные зимние шины – 8,8%, до 7,3 тыс. рублей., а нешипованные выросли в цене на 10,5%, до 5,8 тыс. рублей.

Траты россиян на шины также выросли – на 35,7%, для сравнения: в январе – июне 2023 года на приобретение шин граждане РФ потратили 175,7 млрд руб., а за шесть месяцев текущего года – 238,5 млрд, на 62,8 млрд больше.

Представители отрасли убеждены, что дефицита автомобильных шин в России не будет, потому что производственные мощности способны удовлетворить спрос. К тому же из-за ограничений на экспорт отечественные предприятия переориентировались на внутренний рынок, и весь объем, который раньше шел на экспорт, теперь остается в стране.

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Источник: autonews.ru