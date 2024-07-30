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Автомобили научат жаловаться в полицию на нарушителей ПДД в режиме онлайн
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Автомобили научат жаловаться в полицию на нарушителей ПДД в режиме онлайн
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Автомобили научат жаловаться в полицию на нарушителей ПДД в режиме онлайн

Автомобили Ford оснастят функцией слежения за нарушившими скорость машинами

Автопроизводитель Ford запатентовал систему, которая в автоматическом режиме способна измерять скорость движущихся в соседнем потоке автомобилей. В случае нарушения ими скоростного режима информация поступит в полицию. Об этом пишут западные таблоиды.

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Отмечается, что заявка от производителя поступила в патентное бюро США еще в январе 2023 года. Предполагается, что информация об автомобилях-нарушителях и их владельцах будет приниматься с помощью лидаров и радаров. Если какое-то транспортное средство превысит «пороговое ограничение скорости», система автоматически включит камеру автомобиля и начнет запись.

Кроме того, система сможет идентифицировать транспортное средство и его характеристики, а все собранные данные будут отправлены в полицию или на устройства мониторинга дорожного движения. Позже службы правопорядка решат, нужно ли преследовать нарушителя скоростного режима.

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Отмечается, что использование таких «контролеров» скорости облегчит работу полиции. Но для внедрения системы предстоит решить ряд юридических вопросов, так как сами полицейские в таком случае не будут являться непосредственными свидетелями нарушений ПДД.

Оценка экспертов лаборатории

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: supercarblondie.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
30.07.2024
Фото:Unsplash
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