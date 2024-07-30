Автомобили научат жаловаться в полицию на нарушителей ПДД в режиме онлайн

Автомобили Ford оснастят функцией слежения за нарушившими скорость машинами

Автопроизводитель Ford запатентовал систему, которая в автоматическом режиме способна измерять скорость движущихся в соседнем потоке автомобилей. В случае нарушения ими скоростного режима информация поступит в полицию. Об этом пишут западные таблоиды.

Отмечается, что заявка от производителя поступила в патентное бюро США еще в январе 2023 года. Предполагается, что информация об автомобилях-нарушителях и их владельцах будет приниматься с помощью лидаров и радаров. Если какое-то транспортное средство превысит «пороговое ограничение скорости», система автоматически включит камеру автомобиля и начнет запись.

Кроме того, система сможет идентифицировать транспортное средство и его характеристики, а все собранные данные будут отправлены в полицию или на устройства мониторинга дорожного движения. Позже службы правопорядка решат, нужно ли преследовать нарушителя скоростного режима.

Отмечается, что использование таких «контролеров» скорости облегчит работу полиции. Но для внедрения системы предстоит решить ряд юридических вопросов, так как сами полицейские в таком случае не будут являться непосредственными свидетелями нарушений ПДД.

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Источник: supercarblondie.com