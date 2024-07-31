Ford терпит убытки от электромобилей, но продолжает вкладывать в них миллиарды
Согласно недавно опубликованному квартальному финансовому отчету, по итогам второго квартала убытки электромобильного подразделения Ford Model E составили 1,1 млрд долларов. За этот период компания реализовала в Америке всего 23 957 электромобилей. То есть на каждом проданном электрокаре Ford теряет 47 600 долларов. Учитывая неудачный первый квартал, с начала года электромобильный бизнес Ford уже потерял 2,5 млрд долларов.
Но данные цифры не отражают реальной картины. Ford вкладывает огромные суммы в разработку новых силовых агрегатов и других систем для электрокаров, и все это должно окупиться в будущем.
Также уточняется, что продажи электрокаров компании выросли на 61% во втором квартале текущего года. И все же электромобили составляют лишь очень маленькую часть от общего объема продаж компании. По итогам первой половины текущего года на их долю пришлось лишь 4% всех продаж.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Carscoops