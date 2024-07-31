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Ford терпит убытки от электромобилей, но продолжает вкладывать в них миллиарды

Ford потерял на продажах электромобилей с начала года 2,5 млрд долларов

Согласно недавно опубликованному квартальному финансовому отчету, по итогам второго квартала убытки электромобильного подразделения Ford Model E составили 1,1 млрд долларов. За этот период компания реализовала в Америке всего 23 957 электромобилей. То есть на каждом проданном электрокаре Ford теряет 47 600 долларов. Учитывая неудачный первый квартал, с начала года электромобильный бизнес Ford уже потерял 2,5 млрд долларов.

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Но данные цифры не отражают реальной картины. Ford вкладывает огромные суммы в разработку новых силовых агрегатов и других систем для электрокаров, и все это должно окупиться в будущем.

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Также уточняется, что продажи электрокаров компании выросли на 61% во втором квартале текущего года. И все же электромобили составляют лишь очень маленькую часть от общего объема продаж компании. По итогам первой половины текущего года на их долю пришлось лишь 4% всех продаж.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Carscoops

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
31.07.2024
Фото:Unsplash
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