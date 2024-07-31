Яма на дороге — это не только ДТП, но и деньги на ремонт машины: объясняем лайфхак

Юрист Щербинин объяснил, как получить компенсацию за поломку авто из-за выбоины

Автовладельцы в случае повреждения автомобиля из-за некачественной дороги могут получить компенсацию для его ремонта. О том, как правильно это сделать, рассказал адвокат Александр Щербинин. Он подчеркнул, что большинство водителей в случае поломки из-за плохой трассы стараются оперативно решить проблему с ремонтом, и это самая большая ошибка.

«Если повреждения авто возникли из-за некачественной дороги, то ответственность лежит не только на водителе. Наезд на яму, повлекший повреждения транспортного средства, является дорожно-транспортным происшествием. Поэтому нужно действовать так же, как и при других ДТП: остановиться, включить аварийку, выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников ГАИ», – советует юрист.

До их приезда необходимо сделать фото и видео всех повреждений, причем не только автомобиля, но и участка дороги, на котором произошло ДТП. Желательно попросить у свидетелей их данные и показания, постараться получить видео момента ДТП с других носителей, включая уличные камеры, перечисляет Щербинин.

Сотрудники ГАИ в протоколе отразят все обстоятельства произошедшего, обязательно нужно указать, что водитель соблюдал ПДД и двигался с разрешенной скоростью. Кроме того, в документе должны быть отражены все повреждения автомобиля, размеры выбоины. Затем водителю нужно найти организацию, обслуживающую аварийный участок дороги, как правило, вся информация есть в Сети, подчеркивает юрист.

«Для предъявления требований к виновнику ДТП понадобится оценить ущерб. Здесь помогут оценщики, причем если есть возможность, то на осмотр к оценщику лучше сразу пригласить виновную сторону. Извещать о месте и времени осмотра рекомендую телеграммой – это быстрее, чем заказное письмо с описью и уведомлением», – советует юрист.

После этого нужно отправить претензию компании-виновнику с требованием возместить ущерб за ремонт транспортного средства. Не исключено, что свое право на компенсацию придется отстаивать в суде, подытожил Щербинин.

Источник: aif.ru