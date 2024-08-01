Автомобилистам рассказали, когда и на сколько подорожают машины

Максим Кадаков: Автомобили зарубежных брендов начнут дорожать в августе

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков поделился прогнозом, согласно которому в августе новые легковые автомобили зарубежных брендов, импортируемые в Россию, начнут постепенно дорожать. Однако рост будет незначительным и затронет не все модели и комплектации.

Он объяснил, что именно в августе начнется тенденция пересмотра цен на иномарки из-за ожидаемого увеличения утилизационного сбора с 1 октября. До конца года рост цен может составить 10% на иномарки масс-сегмента.

Кадаков отметил, что ситуация в автомобильной отрасли неоднозначная, поскольку компании действуют в зависимости от имеющихся запасов автомобилей. Он предположил, что с августа компании начнут постепенно включать утилизационный сбор в цену машин. По его мнению, этот сбор будет добавляться не сразу в полном объеме, а постепенно. Возможно, компании будут даже распределять его по различным комплектациям, сохраняя цену на базовую версию и увеличивая её на более оснащенные комплектации.

Он пояснил, что чем дороже машина, тем больше может быть повышение, а чем дешевле, тем меньше, чтобы не отпугнуть покупателей, которые идут за базовыми моделями. По его словам, реальные изменения цен будут ощутимы ближе к декабрю, хотя тенденция начнется в августе, и до конца года цены на массовые легковые иномарки могут вырасти на 10%.

В новых партиях поставляемых машин утилизационный сбор практически полностью войдет в их стоимость.

По схеме параллельного импорта теперь в России можно приобрести кроссовер Suzuki S-Cross, более известный у нас как SX4. Подробнее в нашей публикации.

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Источник: РИА Новости