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Выяснилось, владельцы каких машин обращаются на СТО чаще других

Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей в России вырос за год на 31,4%

Средняя стоимость ремонта и обслуживания автомобилей в России в первом полугодии 2024 года увеличилась на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 9,6 тыс. рублей. К такому выводу пришли аналитики международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service в ходе проведенного исследования.

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Отмечается, что за шесть месяцев с начала 2024 года доля новых автомобилей в возрасте до трех лет, обслуживающихся в сети, составляет 5%. Автовладельцы в среднем тратят на ремонт и обслуживание нового автомобиля 8,5 тыс. рублей (+28% за год). Доля автомобилей возрастом в 4-5 лет – 8%, при этом средний чек за их ремонт и обслуживание составляет 9,5 тыс. рублей (+26% за год).

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Доля автомобилей в возрасте 6-9 лет – 17%, их стоимость обслуживания приблизилась к 10,3 тыс. рублям (+29% за год). Самую большую долю занимают машины возрастом 10-14 лет – 36% от всего парка обслуживаемых авто, средний чек для таких машин – 10,7 тыс. рублей (+32% за год). Доля самых возрастных машин составляет 35%, а средний чек – 9,5 тыс. рублей (+35%).

Другими словами, владельцы 6-14-летних автомобилей вкладываются в ремонт и обслуживание больше остальных. Причем речь идет не только о стандартном ТО, а о полноценных ремонтных работах с заменой деталей, подчеркивает директор международной сети Fit Service Татьяна Овчинникова. Заехав один раз на автосервис, владельцы машин стараются по максимуму закрыть вопрос с их ремонтом.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 38644
01.08.2024
Фото:АГН «Москва»
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