Эксперт оценил приоритетную парковку для столичных жителей
Это поможет местным жителям быстрее находить свободные парковки для автомобилей возле дома. Оплачивать стоянку в своем районе им по-прежнему не нужно. Чтобы получить приоритет, достаточно оформить резидентное разрешение на портале mos.ru.
Все адреса были согласованы с муниципальными депутатами. Узнать о них подробнее можно на Едином транспортном портале.
Мнение эксперта
Константин Трофименко, директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ, член экспертного совета Минтранса РФ:
– Новые участки в зоне платной парковки упростят поиск места для машин местным жителям. Практика показывает, что как только стоянка становится платной – места на ней сразу начинают освобождаться быстрее. В том числе пропадают машины, которые там стояли днями и неделями – а это дополнительные парковки для всех. В условиях плотной жилой застройки мегаполиса это логичная мера.
Платные парковки в столице позволяют разгрузить улицы, сокращают численность нарушителей правил остановки и стоянки, помогают экстренным службам быстрее прибывать на вызовы. Кроме того, оборачиваемость платных парковочных мест увеличивается по сравнению с бесплатными – на каждом месте за день может припарковаться больше автомобилей.
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Источник: Дептранс Москвы