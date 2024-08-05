Эксперт оценил приоритетную парковку для столичных жителей

В Москве с 5 августа еще 88 участков улиц вошли в зону резидентных разрешений

Это поможет местным жителям быстрее находить свободные парковки для автомобилей возле дома. Оплачивать стоянку в своем районе им по-прежнему не нужно. Чтобы получить приоритет, достаточно оформить резидентное разрешение на портале mos.ru.

Все адреса были согласованы с муниципальными депутатами. Узнать о них подробнее можно на Едином транспортном портале.

Мнение эксперта

Константин Трофименко, директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ, член экспертного совета Минтранса РФ:

– Новые участки в зоне платной парковки упростят поиск места для машин местным жителям. Практика показывает, что как только стоянка становится платной – места на ней сразу начинают освобождаться быстрее. В том числе пропадают машины, которые там стояли днями и неделями – а это дополнительные парковки для всех. В условиях плотной жилой застройки мегаполиса это логичная мера.

Платные парковки в столице позволяют разгрузить улицы, сокращают численность нарушителей правил остановки и стоянки, помогают экстренным службам быстрее прибывать на вызовы. Кроме того, оборачиваемость платных парковочных мест увеличивается по сравнению с бесплатными – на каждом месте за день может припарковаться больше автомобилей.

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Источник: Дептранс Москвы