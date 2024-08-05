#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Эксперт оценил приоритетную парковку для столичных жителей

В Москве с 5 августа еще 88 участков улиц вошли в зону резидентных разрешений

Это поможет местным жителям быстрее находить свободные парковки для автомобилей возле дома. Оплачивать стоянку в своем районе им по-прежнему не нужно. Чтобы получить приоритет, достаточно оформить резидентное разрешение на портале mos.ru.

Все адреса были согласованы с муниципальными депутатами. Узнать о них подробнее можно на Едином транспортном портале.

Мнение эксперта

Константин Трофименко, директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ, член экспертного совета Минтранса РФ:

– Новые участки в зоне платной парковки упростят поиск места для машин местным жителям. Практика показывает, что как только стоянка становится платной – места на ней сразу начинают освобождаться быстрее. В том числе пропадают машины, которые там стояли днями и неделями – а это дополнительные парковки для всех. В условиях плотной жилой застройки мегаполиса это логичная мера.

Платные парковки в столице позволяют разгрузить улицы, сокращают численность нарушителей правил остановки и стоянки, помогают экстренным службам быстрее прибывать на вызовы. Кроме того, оборачиваемость платных парковочных мест увеличивается по сравнению с бесплатными – на каждом месте за день может припарковаться больше автомобилей.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Дептранс Москвы

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Фото:АГН Москва, ВШЭ
Количество просмотров 137
05.08.2024
Фото:АГН Москва, ВШЭ
Поделиться:
Оцените материал:
0