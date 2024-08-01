В России почти в два раза выросли продажи запчастей для машин из этой страны

Аналитики назвали модели авто, для которых россияне чаще всего покупают запчасти

В России за год в 1,8 раза по сравнению с 2023 годом вырос спрос на запчасти для китайских автомобилей. Такую статистику озвучили специалисты сервиса «Авито».

Реализация комплектующих среди китайских брендов больше всего увеличилась для Exeed – в 10 раз, Haval – на 93%, и Chery (+78%).

Согласно данным аналитиков «Авито», на российском рынке доля новых китайских автомобилей достигла 60%. Как следствие – выросли поставки запчастей для таких автомобилей.

«Но лидерами спроса остаются запчасти для корейских, российских, немецких и японских автомобилей, констатируют на площадке. Так, комплектующие на Kia и Hyundai заняли на «Авито» 4,9% продаж, на Lada – 3,2%, на BMW и Toyota – по 3,1%», – уточняют специалисты сервиса.

Руководитель агентства «Автостат» Сергей Удалов считает, что пик востребованности деталей на китайские машины еще впереди, ввиду того, что новые машины пока не требуют ремонта.

Что касается конкретных позиций, то 28% продаж всех запчастей приходится на зеркала, бамперы, капоты и другие кузовные детали. Средний чек в этой категории – 7,1 тыс. рублей. Чаще всего покупали детали от Hyundai, SAT и VAG. На втором месте по востребованности – электрооборудование с долей 12% и средним чеком 4,5 тыс. рублей.

В этой категории популярны кнопки старт-стоп с автозапуском со смартфона, диоды для повышения напряжения генератора и кнопки обогрева зеркал от Hyundai и VAG. На третьем месте по объему продаж запчастей – двигатели и детали для них: доля 11% и средняя стоимость 15,9 тыс. рублей, а самые популярные товары – ремни ГРМ от Hyundai и VAG.

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Источник: kommersant.ru