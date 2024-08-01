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Названы самые надежные кроссоверы с пробегом за один миллион рублей

Эксперт перечислил четыре проверенных кроссовера по цене до 1 млн рублей

В число самых надежных кроссоверов с пробегом стоимостью до 1 млн рублей в РФ входят модели Toyota, Hyundai, Suzuki и Renault, рассказал директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник.

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Например, Toyota RAV4 третьего поколения 2011-2012 годов выпуска. Кузов автомобиля обладает высокой коррозионной стойкостью, электроника надежна. Лишь изредка возникают поломки генератора на пробегах 130-150 тыс. км., сообщил специалист. Ресурс двигателей превышает 300 тыс. км, отметил он.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

Также Солодовник упомянул Suzuki Grand Vitara, у которой лишь два слабых места: автомат требует частой замены масла, а нейтрализатор выходит из строя уже через 40 тыс. км. Цены на такие машины стартуют от 600 тыс. рублей.

Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara

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Также среди надежных доступных кроссоверов специалист упомянул Renault Duster первого поколения. Его рестайлинговую версию можно купить за 900 тыс. рублей. У этого автомобиля сваренный из оцинкованного металла кузов, который долго не гниет, а двигатели могут пройти без капремонта порядка 300 тыс. км.

Renault Duster
Renault Duster

Дизельные и бензиновые моторы Hyundai ix35 не требуют вмешательства раньше, чем через 150-200 тыс. км пробега, при этом они очень экономичны, обратил внимание Солодовник.

Hyundai ix35
Hyundai ix35

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Дмитрий Рогулин/ТАСС | «За рулем»
Количество просмотров 24302
01.08.2024
Фото:Дмитрий Рогулин/ТАСС | «За рулем»
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