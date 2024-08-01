Названы самые надежные кроссоверы с пробегом за один миллион рублей

Эксперт перечислил четыре проверенных кроссовера по цене до 1 млн рублей

В число самых надежных кроссоверов с пробегом стоимостью до 1 млн рублей в РФ входят модели Toyota, Hyundai, Suzuki и Renault, рассказал директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник.

Например, Toyota RAV4 третьего поколения 2011-2012 годов выпуска. Кузов автомобиля обладает высокой коррозионной стойкостью, электроника надежна. Лишь изредка возникают поломки генератора на пробегах 130-150 тыс. км., сообщил специалист. Ресурс двигателей превышает 300 тыс. км, отметил он.

Toyota RAV4

Также Солодовник упомянул Suzuki Grand Vitara, у которой лишь два слабых места: автомат требует частой замены масла, а нейтрализатор выходит из строя уже через 40 тыс. км. Цены на такие машины стартуют от 600 тыс. рублей.

Suzuki Grand Vitara

Также среди надежных доступных кроссоверов специалист упомянул Renault Duster первого поколения. Его рестайлинговую версию можно купить за 900 тыс. рублей. У этого автомобиля сваренный из оцинкованного металла кузов, который долго не гниет, а двигатели могут пройти без капремонта порядка 300 тыс. км.

Renault Duster

Дизельные и бензиновые моторы Hyundai ix35 не требуют вмешательства раньше, чем через 150-200 тыс. км пробега, при этом они очень экономичны, обратил внимание Солодовник.

Hyundai ix35

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Источник: Газета.Ru