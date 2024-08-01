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Дешевле на 1,5 миллиона: автомобили этих марок стали намного доступнее в июле

В России в июле 2024 года семь брендов снизили цены на свои машины

В России в июле 2024 года подешевели автомобили семи брендов. Так, дистрибьютор легковой линейки Dongfeng «Моторинвест» в течение месяца продавал полноприводный гибридный внедорожник M-Hero с прямой скидкой в 1,5 млн рублей.

Премиальный бренд Hongqi снизил цены на прошлогодние версии HS5: автомобили стали доступнее на 400-500 тыс. рублей. Два месяца подряд Jaecoo J7 продавался с прямой скидкой 100 тыс. рублей.

Hongqi HS5
Hongqi HS5
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Благодаря программе «BAIC Промо» модели бренда продавались дешевле на 100-550 тыс. рублей. На 100 тыс. рублей подешевели седан U5 Plus и кроссовер X35 в версиях 2023 и 2024 годов выпуска, рамный внедорожник BJ40 в единственной комплектации 2023 года стал доступнее на 550 тыс. рублей.

Компактный кроссовер Livan X3 Pro – самый бюджетный китайский SUV в РФ – можно было купить со скидкой 40 тыс. рублей. Правда, подешевела только максимальная комплектация Luxury.

Livan X3 Pro
Livan X3 Pro

Все кроссоверы Exeed, кроме модели VX, в конце июля подешевели на 260-550 тыс. рублей. Седан Omoda S5 GT 2024 г.в. стал доступнее на 410 тыс. рублей по сравнению с моделью прошлого года.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Autohome | «За рулем»
Количество просмотров 2476
01.08.2024
Фото:Depositphotos | Autohome | «За рулем»
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