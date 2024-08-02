Не покупайте кроссовер, пока не протестируете эти три модели
В топ-3 самых популярных новых автомобилей на рынке России входят бренды Changan, Exeed и Omoda, их показатели составляют 4,5%, 4,0% и 4,0% соответственно. О новинках на первичном рынке и спросе на них рассказала директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина.
Она подчеркнула, что прирост продаж бренда Omoda составил более 70% в сравнении с предыдущим годом. В начале 2024 года марка заняла седьмое место в рейтинге продаж всех автопроизводителей. Что касается конкретной модели, то бестселлером марки является кроссовер C5.
Changan к середине мая нарастил объемы продаж и вошел в топ-3 самых популярных иномарок на авторынке РФ. В частности, кроссовер Changan Uni-K 2024 года востребован за вместительный и комфортный салон и адекватную цену.
Из бюджетных новинок самым качественным называют GAC GS3, причем автомобиль отличается высокой надежностью.
Также в топ-10 популярных марок на рынке РФ входит Exeed, а самой популярной моделью марки стал кроссовер VX. Россияне чаще выбирают 7-местную версию – три из четырех проданных машин приходятся именно на такую.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: wsem.ru