Не покупайте кроссовер, пока не протестируете эти три модели

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Эксперт Уткина назвала топ-3 самых популярных брендов на рынке новых авто в РФ

В топ-3 самых популярных новых автомобилей на рынке России входят бренды Changan, Exeed и Omoda, их показатели составляют 4,5%, 4,0% и 4,0% соответственно. О новинках на первичном рынке и спросе на них рассказала директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина.

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Она подчеркнула, что прирост продаж бренда Omoda составил более 70% в сравнении с предыдущим годом. В начале 2024 года марка заняла седьмое место в рейтинге продаж всех автопроизводителей. Что касается конкретной модели, то бестселлером марки является кроссовер C5.

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Changan к середине мая нарастил объемы продаж и вошел в топ-3 самых популярных иномарок на авторынке РФ. В частности, кроссовер Changan Uni-K 2024 года востребован за вместительный и комфортный салон и адекватную цену.

Из бюджетных новинок самым качественным называют GAC GS3, причем автомобиль отличается высокой надежностью.

Также в топ-10 популярных марок на рынке РФ входит Exeed, а самой популярной моделью марки стал кроссовер VX. Россияне чаще выбирают 7-местную версию – три из четырех проданных машин приходятся именно на такую.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: wsem.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3077
02.08.2024
Фото:Depositphotos
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