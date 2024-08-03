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Более тысячи автомобилей стоят в очереди у Крымского моста: что случилось?

Пробка у Крымского моста со стороны Кубани превысила 1000 автомобилей

В пробке на подъезде к Крымскому мосту скопилось уже более тысячи автомобилей, о чем сообщает Telegram-канал оперативной службы по освещению ситуации на мосту.

Пробка на въезде у Крымского моста
Пробка на въезде у Крымского моста
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ГИД ПО КАСКО
«В очереди со стороны Тамани находится 1140 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — говорится в сообщении, опубликованном в 11:00.

Со стороны Керчи при этом пробки не наблюдается. Также поступала информация о временном перекрытии движения по мосту, однако в 8 утра было опубликовано сообщение о том, что движение восстановлено.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация

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Лежнин Роман
Фото:Роман Соколов/ТАСС
Количество просмотров 356
03.08.2024
Фото:Роман Соколов/ТАСС
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