Более тысячи автомобилей стоят в очереди у Крымского моста: что случилось?
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани превысила 1000 автомобилей
В пробке на подъезде к Крымскому мосту скопилось уже более тысячи автомобилей, о чем сообщает Telegram-канал оперативной службы по освещению ситуации на мосту.
Пробка на въезде у Крымского моста
«В очереди со стороны Тамани находится 1140 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — говорится в сообщении, опубликованном в 11:00.
Со стороны Керчи при этом пробки не наблюдается. Также поступала информация о временном перекрытии движения по мосту, однако в 8 утра было опубликовано сообщение о том, что движение восстановлено.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация
Фото:Роман Соколов/ТАСС
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03.08.2024
Фото:Роман Соколов/ТАСС
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