Более тысячи автомобилей стоят в очереди у Крымского моста: что случилось?

Пробка у Крымского моста со стороны Кубани превысила 1000 автомобилей

В пробке на подъезде к Крымскому мосту скопилось уже более тысячи автомобилей, о чем сообщает Telegram-канал оперативной службы по освещению ситуации на мосту.

Пробка на въезде у Крымского моста

«В очер еди со стороны Тамани находится 1140 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — говорится в сообщении, опубликованном в 11:00.

Со стороны Керчи при этом пробки не наблюдается. Также поступала информация о временном перекрытии движения по мосту, однако в 8 утра было опубликовано сообщение о том, что движение восстановлено.

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Источник: КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация