Чемодан и термокружка в комплекте: чем еще удивит новый японский седан?

Представлена Honda Integra Anniversary Special Limited Edition

Совместное предприятие GAC-Honda выпустило в Китае особую версию седана Honda Integra, названную Anniversary Special Limited Edition. Как видно из названия, эта версия будет выпущена ограниченным тиражом и станет настоящим подарком для фанатов японской марки.

Honda Integra Anniversary Special Limited Edition

Integra Anniversary Special Limited Edition сразу привлекает внимание своей яркой внешностью. Красные и черные акценты, проходящие по всему кузову, добавляют спортивности и динамики. Красно-черные наклейки, красные полосы на дверях, капоте и крыше дополняются красными зеркалами, стилизованными под Civic Type R. Это не только эффектно выглядит, но и подчеркивает спортивный характер автомобиля.

Honda Integra Anniversary Special Limited Edition

Внутри Integra Anniversary Special Limited Edition также царит спортивная атмосфера. Красные акценты продолжаются и в салоне, дополняя и без того комфортную обстановку. В оснащении машины медиасистема с крупным экраном, климат-контроль, круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо, акустическая система Bose с 12 динамиками.

Integra Anniversary Special Limited Edition доступна с двумя вариантами двигателей: 1,5-литровый турбомотор мощностью 182 л. с. и гибридная силовая установка на базе 2,0-литрового двигателя.

В обоих случаях мощность передается на колеса через вариатор, но версия с 1,5-литровым двигателем может быть оснащена и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Интерьер Honda Integra Anniversary Special Limited Edition

Покупатели Integra Anniversary Special Limited Edition получат в подарок ряд фирменных аксессуаров — чемодан, рюкзак и термокружку.

Новинка уже доступна для заказа в Китае. Цена Integra Anniversary Special Limited Edition начинается от 18,2 тыс. долларов и достигает 26 тыс. долларов, что всего на 233 доллара больше, чем стандартная версия Integra.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Carscoops