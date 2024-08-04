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Быстро и без лишних расходов: какой должна быть скорость в дальней поездке

Эксперты дали советы по выбору оптимальной скорости движения в путешествии

Самые быстрые российские дороги: почему приходится платить за скорость

Отправляясь в путешествие на машине, многие водители хотят доехать до точки назначения как можно быстрее, но при этом избежать излишнего расхода топлива. Эксперты издания Quto отмечают, что есть средняя скорость потока, которой придерживаются большинство машин. Превышать ее не стоит, ведь сэкономить таким образом можно не более 10-15 минут, зато расход топлива вырастет и придется чаще рисковать.

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ГИД ПО КАСКО

В дальней дороге нужно ехать с такой скоростью, при которой будет минимум торможений и разгонов, советуют специалисты издания. Держаться правых рядов надо настолько долго, насколько это возможно. А левую полосу стоит использовать только для обгонов.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 524
04.08.2024
Фото:Unsplash
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