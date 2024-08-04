Быстро и без лишних расходов: какой должна быть скорость в дальней поездке

Эксперты дали советы по выбору оптимальной скорости движения в путешествии

Отправляясь в путешествие на машине, многие водители хотят доехать до точки назначения как можно быстрее, но при этом избежать излишнего расхода топлива. Эксперты издания Quto отмечают, что есть средняя скорость потока, которой придерживаются большинство машин. Превышать ее не стоит, ведь сэкономить таким образом можно не более 10-15 минут, зато расход топлива вырастет и придется чаще рисковать.

В дальней дороге нужно ехать с такой скоростью, при которой будет минимум торможений и разгонов, советуют специалисты издания. Держаться правых рядов надо настолько долго, насколько это возможно. А левую полосу стоит использовать только для обгонов.

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Источник: Quto