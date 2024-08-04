В Россию привезли новый кроссовер на замену RAV4 по привлекательной цене
Российские автолюбители могут порадоваться появлению нового предложения: кроссовера Toyota Corolla Cross, который является младшей моделью по сравнению с известным RAV4. В то время как официальные продажи Toyota в России приостановлены, этот автомобиль был доставлен к местным дилерам через параллельный импорт.
В России представлена обновлённая версия первого поколения Corolla Cross, дебютировавшая в начале 2024 года. Кроссовер построен на международной модульной платформе TNGA и имеет родство с привычной Короллой, которая ранее официально продавалась в стране.
Внутреннее пространство автомобиля теперь оборудовано новым мультимедийным планшетом с диагональю 10,1 дюйма, заменившим 9-дюймовый экран предыдущей версии. Базовая версия кроссовера теперь включает 7-дюймовую панель приборов вместо 4,2-дюймового дисплея.
Дополнительные функции включают панорамную крышу, беспроводную зарядку, встроенный видеорегистратор и камеры кругового обзора.
Что касается технических данных, кроссовер оснащён 2,0-литровым двигателем мощностью 169 л. с., работающим в паре с классическим автоматом. Привод полный.
На данный момент Toyota Corolla Cross доступен в одной комплектации Ultimate Edition по цене 2 990 000 рублей.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews