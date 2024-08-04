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В Россию привезли новый кроссовер на замену RAV4 по привлекательной цене

Дилер из РФ привез Toyota Corolla Cross первого поколения по цене 3 млн рублей

Российские автолюбители могут порадоваться появлению нового предложения: кроссовера Toyota Corolla Cross, который является младшей моделью по сравнению с известным RAV4. В то время как официальные продажи Toyota в России приостановлены, этот автомобиль был доставлен к местным дилерам через параллельный импорт.

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
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В России представлена обновлённая версия первого поколения Corolla Cross, дебютировавшая в начале 2024 года. Кроссовер построен на международной модульной платформе TNGA и имеет родство с привычной Короллой, которая ранее официально продавалась в стране.

Почему полный привод — это ловушка для владельца

Внутреннее пространство автомобиля теперь оборудовано новым мультимедийным планшетом с диагональю 10,1 дюйма, заменившим 9-дюймовый экран предыдущей версии. Базовая версия кроссовера теперь включает 7-дюймовую панель приборов вместо 4,2-дюймового дисплея.

Дополнительные функции включают панорамную крышу, беспроводную зарядку, встроенный видеорегистратор и камеры кругового обзора.

Интерьер Toyota Corolla Cross
Интерьер Toyota Corolla Cross

Что касается технических данных, кроссовер оснащён 2,0-литровым двигателем мощностью 169 л. с., работающим в паре с классическим автоматом. Привод полный.

На данный момент Toyota Corolla Cross доступен в одной комплектации Ultimate Edition по цене 2 990 000 рублей.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 21770
04.08.2024
Фото:Toyota
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