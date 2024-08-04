В России резко сократилось количество ДТП с пьяными водителями

Количество ДТП с пьяными водителями в РФ за полгода сократилось на 19%

Статистика, обнародованная МВД России, демонстрирует обнадеживающие результаты в борьбе с пьянством за рулем. За первые шесть месяцев 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием нетрезвых водителей сократилось на 19%. Это внушительный показатель, который говорит о том, что меры, предпринимаемые государством для пресечения пьянства за рулем, начинают приносить свои плоды.

Снижение количества ДТП с участием пьяных водителей, в свою очередь, повлекло за собой значительное уменьшение числа погибших (на 29,4%) и раненых (на 18,8%). Это свидетельствует о том, что борьба с пьянством за рулем не только снижает количество происшествий, но и непосредственно спасает жизни.

Однако, несмотря на позитивные тенденции, не стоит забывать о проблеме ДТП с участием несовершеннолетних. За шесть месяцев 2024 года количество таких ДТП выросло на 6,6%, а число детей, получивших увечья, увеличилось на 6,9%.

Эта тревожная статистика подчеркивает необходимость усиления профилактической работы среди подростков и их родителей. Важно учить детей правилам дорожного движения, прививать им культуру безопасного поведения на дороге, а также уделять внимание проблеме несовершеннолетнего вождения.

Помимо ДТП, статистика МВД отражает уменьшение количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения: на 16,4% реже стали происходить преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, на 6,9% — в наркотическом опьянении, на 12,9% — ранее судимыми.

В целом, статистика МВД за первые шесть месяцев 2024 года демонстрирует эффективность мер, предпринимаемых государством для пресечения пьянства за рулем и преступности в состоянии опьянения.

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Источник: ТАСС