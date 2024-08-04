Интересный минивэн от популярного в России бренда впервые показали вживую
Китайский премиум-бренд Zeekr, принадлежащий Geely, представил серийную версию своего революционного минивэна Mix. Новинка сохранила все футуристические черты прототипа, включая уникальные дверные проёмы без центральной стойки и переднюю пассажирскую дверь с хитрой кинематикой, но получила одну важную деталь – традиционные ручки.
Первоначально предполагалось, что Zeekr Mix унаследует от других моделей электронные двери с кнопочным открыванием. Однако, похоже, инженеры Zeekr решили пойти на встречу покупателям, предпочитающим классические механические ручки. Возможно, это связано с опасениями по поводу надежности электроники или же с желанием сделать автомобиль более доступным.
Несмотря на смену ручек, Zeekr Mix сохранил свой выдающийся дизайн и функциональность. Дверные проёмы рекордных размеров обеспечивают удобный доступ к просторному салону. Передние кресла вращаются на 270 градусов, а центральная секция сдвигается продольно, превращаясь в столик. Такая трансформация делает минивэн идеальным для семейных поездок и деловых встреч.
Пока что Zeekr не раскрывает подробностей о технических характеристиках Mix. Однако, по сертификационным документам и дилерским утечкам, минивэн будет предлагаться в четырёх комплектациях с задним приводом, одним электромотором мощностью 422 л. с. и двумя вариантами тяговых аккумуляторов.
Zeekr обещает раскрыть все детали о Mix, включая цены, осенью этого года. Именно тогда новинка появится у китайских дилеров.
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Источник: Autohome