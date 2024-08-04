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Как продлить жизнь автомобильным шинам: советы экспертов

Эксперты составили список способов продлить срок эксплуатации автомобильных шин

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Независимо от того, какой у вас автомобиль – мощный внедорожник или скромный хэтчбек, ваши шины играют ключевую роль в безопасности и комфорте вождения. Именно они обеспечивают сцепление с дорогой, а значит, напрямую влияют на тормозной путь и управляемость. Но как продлить жизнь шинам и сэкономить на их замене? Эксперты делятся ценными советами, которые помогут вам максимально использовать потенциал ваших шин.

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Основные факторы, влияющие на срок службы шин:

  • Погодные условия: Экстремальные температуры, дождь, снег и лед – всё это негативно влияет на шины, ускоряя их износ.
  • Качество резины: Состав резиновой смеси, из которой изготовлены шины, определяет их стойкость к различным факторам, таким как температура, влажность и истирание.
  • Рисунок протектора: Глубина и рисунок протектора напрямую влияют на сцепление с дорогой, особенно в условиях дождя или снега.
  • Давление в шинах: Правильное давление в шинах – залог равномерного износа и комфортной езды.
  • Сход-развал: Нарушение углов установки колес приводит к неравномерному износу шин и ухудшению управляемости автомобиля.
  • Состояние подвески и рулевого управления: Изношенные детали подвески могут привести к нестабильной работе колес и ускоренному износу шин.
  • Размер шин: Использование шин нестандартных размеров может привести к неправильной работе трансмиссии и неравномерному износу.

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Эксперты советуют регулярно проверять давление в шинах, особенно перед длительными поездками. Используйте манометр для точного измерения. Также следует регулировать развал-схождение не реже, чем раз в год или после ДТП. Обращайтесь в автосервис для проверки состояния подвески и рулевого управления. Производите ротацию шин каждые 8 000 километров пробега. Регулярно проверяйте глубину протектора. Агрессивная манера вождения приводит к повышенному износу шин. Избегайте бордюров и других препятствий, которые могут повредить боковины шин. Используйте только рекомендованный производителем размер колес. Не игнорируйте признаки износа шин. Замена шин – это инвестиция в безопасность и комфорт вождения.

Следуя этим рекомендациям, вы можете продлить жизнь ваших шин, снизить расходы на их замену и обеспечить себе безопасное и комфортное вождение.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: 32cars.ru

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 11742
04.08.2024
Фото:Unsplash
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