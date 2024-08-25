Вам мигнули светом на трассе? Расскажем, что это значит

Автоэксперт Ракитин перечислил особые сигналы, которыми обмениваются водители

Автомобилисты нередко используют условные световые сигналы, не описанные в Правилах дорожного движения, для передачи друг другу какой-то информации, отметил автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин.

В качестве примера эксперт привел включение аварийки для выражения благодарности или предупреждения о выходе пешеходов на проезжую часть.

Если вас пропустили в ряд, вы включаете аварийку на пару секунд как сигнал благодарности. Хотя теперь мигающие одновременно лампочки поворотников стали еще и обозначением того, что впереди какая-то проблема. Например, если водитель пропускает пешеходов в условиях плохой видимости или в ночное время по зебре, он включает аварийный сигнал, чтобы предупредить о том, что пешеходы наличествуют, чтобы те, кто едут за ним, тоже сбавили скорость, объяснил Максим Ракитин.

Другой сигнал – мигание фарами дальнего света. По словам автоэксперта, его используют все реже и реже, но он пока не забыт.Если на встречной полосе стоит, условно, мобильный пост ДПС, многие водители предупреждают друг друга с помощью кратковременного включения фар дальнего света. Это тоже часть культуры общения на дорогах, которая пошла еще с Советского Союза. Сейчас этого стало меньше, но в регионах она по-прежнему популярна.

Использование языка световых сигналов иногда помогает сделать движение по трассе более безопасным, полагает Ракитин. Так, водители грузовиков порой используют его для передачи информации тем, кто готовится к обгону по встречной полосе при недостаточном обзоре, пояснил он.

Если впереди идет грузовик и его водитель включает правый поворотник, значит, встречная полоса свободна, можно обгонять. Если он включает левый поворотник, соответственно, обгонять его пока нельзя.

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Источник: Радио «Спутник»