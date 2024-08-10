Changan UNI-Z вдруг решили сделать с бензиновым мотором

Кроссовер Changan UNI-Z с ДВС поступил в продажу в Китае 10 августа

Плагин-гибридный Changan UNI-Z начали продавать с 28 марта этого года. Недавно компания Changan представила официальные изображения своего бензинового варианта UNI-Z 1.5T и объявила, что запуск запланирован на 10 августа.

Для справки, цена на подключаемый гибридный вариант составляет 117 900–131 900 юаней (примерно 16 500–18 400 долларов США). Бензиновый автомобиль должен стоить дешевле.

Внешне бензиновый UNI-Z не сильно отличается от существующего подключаемого гибридного. Главное отличие в двойной паре выхлопных труб. Передняя часть сохраняет перевернутую трапециевидную решетку и логотип Changan V.

Автомобиль оснащен 19-дюймовыми многоспицевыми дисками из алюминиевого сплава. Также присутствуют открывающийся панорамный люк и электрическая задняя дверь. Габариты автомобиля составляют 4730/1890/1680 мм, с колесной базой 2795 мм, что позволяет классифицировать его как компактный внедорожник. Мощность двигателя Blue Whale NE 1.5T составляет 185 л.с., он работает в паре с 7-ступенчатой коробкой DCT.

Салон автомобиля аналогичен гибридной версии и оснащен стандартной 10,25-дюймовой ЖК-панелью приборов, 14,6-дюймовым центральным сенсорным экраном, плоским нижним D-образным рулевым колесом и рычагом переключения передач в стиле яхты.

С января по июнь 2024 года совокупные продажи Changan UNI-Z составили 23 206 единиц.

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Источник: СarNewsChina