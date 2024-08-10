#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Changan UNI-Z вдруг решили сделать с бензиновым мотором

Кроссовер Changan UNI-Z с ДВС поступил в продажу в Китае 10 августа

Плагин-гибридный Changan UNI-Z начали продавать с 28 марта этого года. Недавно компания Changan представила официальные изображения своего бензинового варианта UNI-Z 1.5T и объявила, что запуск запланирован на 10 августа.

Для справки, цена на подключаемый гибридный вариант составляет 117 900–131 900 юаней (примерно 16 500–18 400 долларов США). Бензиновый автомобиль должен стоить дешевле.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Внешне бензиновый UNI-Z не сильно отличается от существующего подключаемого гибридного. Главное отличие в двойной паре выхлопных труб. Передняя часть сохраняет перевернутую трапециевидную решетку и логотип Changan V.

Китайский автопром заставят говорить по-русски. Как это нам поможет?

Автомобиль оснащен 19-дюймовыми многоспицевыми дисками из алюминиевого сплава. Также присутствуют открывающийся панорамный люк и электрическая задняя дверь. Габариты автомобиля составляют 4730/1890/1680 мм, с колесной базой 2795 мм, что позволяет классифицировать его как компактный внедорожник. Мощность двигателя Blue Whale NE 1.5T составляет 185 л.с., он работает в паре с 7-ступенчатой коробкой DCT.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Салон автомобиля аналогичен гибридной версии и оснащен стандартной 10,25-дюймовой ЖК-панелью приборов, 14,6-дюймовым центральным сенсорным экраном, плоским нижним D-образным рулевым колесом и рычагом переключения передач в стиле яхты.

С января по июнь 2024 года совокупные продажи Changan UNI-Z составили 23 206 единиц.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: СarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 292
10.08.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0