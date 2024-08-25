Китайский производитель при поддержке Stellantis готовится завоевать Европу

Leapmotor отправляет в ЕС первые автомобили моделей C10 и T03

Leapmotor International загрузила в порту Шанхая первые автомобили для отправки в Европу, сообщают китайские СМИ. Речь о моделях C10 и T03.

Международная автомобильная группа Stellantis под управлением Карлоса Тавареса владеет 51% акций китайского производителя электромобилей Leapmotor и на первом этапе поможет с реализацией автомобилей через свои каналы продаж.

Leapmotor C10

К концу года по всей Европе создадут 200 торговых точек, и ожидается, что в следующие два года их число увеличится более чем в два раза.

Leapmotor C10 – это кроссовер D-сегмента, а T03 – небольшой пятидверный городской автомобиль, который может проезжать около 270 км на одной зарядке.

Leapmotor T03

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Источник: Auto-Medienportal