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Китайский производитель при поддержке Stellantis готовится завоевать Европу

Leapmotor отправляет в ЕС первые автомобили моделей C10 и T03

Leapmotor International загрузила в порту Шанхая первые автомобили для отправки в Европу, сообщают китайские СМИ. Речь о моделях C10 и T03.

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Международная автомобильная группа Stellantis под управлением Карлоса Тавареса владеет 51% акций китайского производителя электромобилей Leapmotor и на первом этапе поможет с реализацией автомобилей через свои каналы продаж.

Leapmotor C10
Leapmotor C10

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К концу года по всей Европе создадут 200 торговых точек, и ожидается, что в следующие два года их число увеличится более чем в два раза.

Leapmotor C10 это кроссовер D-сегмента, а T03 небольшой пятидверный городской автомобиль, который может проезжать около 270 км на одной зарядке.

Leapmotor T03
Leapmotor T03

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Auto-Medienportal

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Алексеева Елена
Фото:Auto-Medientportal
Количество просмотров 1
25.08.2024
Фото:Auto-Medientportal
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