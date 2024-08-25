Китайский производитель при поддержке Stellantis готовится завоевать Европу
Leapmotor International загрузила в порту Шанхая первые автомобили для отправки в Европу, сообщают китайские СМИ. Речь о моделях C10 и T03.
Международная автомобильная группа Stellantis под управлением Карлоса Тавареса владеет 51% акций китайского производителя электромобилей Leapmotor и на первом этапе поможет с реализацией автомобилей через свои каналы продаж.
К концу года по всей Европе создадут 200 торговых точек, и ожидается, что в следующие два года их число увеличится более чем в два раза.
Leapmotor C10 – это кроссовер D-сегмента, а T03 – небольшой пятидверный городской автомобиль, который может проезжать около 270 км на одной зарядке.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Auto-Medienportal