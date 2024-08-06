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310 л.с., полный привод и АКП: пикап стал современным внутри и брутальным снаружи

В Сети появились снимки рестайлинговой версии Nissan Frontier 2025 года выпуска

Nissan обновил свой популярный пикап Frontier для 2025 модельного года. Рамник стал более функциональным и внешне выглядит футуристичным. Автомобиль получил новую решетку радиатора и бампер, для версий PRO-X и PRO-4X появилась новая отделка заднего борта. Доступны новый дизайн 17-дюймовых колесных дисков и яркий оранжевый цвет кузова.

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Внутри автомобиль тоже претерпел изменения, установлен большой 12,3-дюймовый экран мультимедиа с поддержкой беспроводного Android Auto. Сиденье водителя оснащено электрорегулировкой в шести направлениях. Кроме того, длинная грузовая платформа 1,83 м доступна почти для всех комплектаций. Максимальная масса, увеличенная до 3243 кг, позволит владельцам пикапов перевозить более тяжелые грузы.

Nissan Frontier
Nissan Frontier

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Под капотом все тот же двигатель объемом 3,8 л V6 мощностью 310 л.с., он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – задний или полный на выбор. Все версии Frontier оснащены набором электронных ассистентов безопасности, включая систему контроля «слепых зон» и адаптивный круиз-контроль.

Nissan Frontier
Nissan Frontier

Рестайлинговый Nissan Frontier 2025 поступит в продажу летом этого года, о ценах пока нет информации, но вполне вероятно, что они будут примерно на уровне предыдущей модели.

Nissan Frontier
Nissan Frontier
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: edmunds.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Nissan
Количество просмотров 20514
06.08.2024
Фото:Nissan
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