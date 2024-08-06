310 л.с., полный привод и АКП: пикап стал современным внутри и брутальным снаружи

В Сети появились снимки рестайлинговой версии Nissan Frontier 2025 года выпуска

Nissan обновил свой популярный пикап Frontier для 2025 модельного года. Рамник стал более функциональным и внешне выглядит футуристичным. Автомобиль получил новую решетку радиатора и бампер, для версий PRO-X и PRO-4X появилась новая отделка заднего борта. Доступны новый дизайн 17-дюймовых колесных дисков и яркий оранжевый цвет кузова.

Внутри автомобиль тоже претерпел изменения, установлен большой 12,3-дюймовый экран мультимедиа с поддержкой беспроводного Android Auto. Сиденье водителя оснащено электрорегулировкой в шести направлениях. Кроме того, длинная грузовая платформа 1,83 м доступна почти для всех комплектаций. Максимальная масса, увеличенная до 3243 кг, позволит владельцам пикапов перевозить более тяжелые грузы.

Nissan Frontier

Под капотом все тот же двигатель объемом 3,8 л V6 мощностью 310 л.с., он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – задний или полный на выбор. Все версии Frontier оснащены набором электронных ассистентов безопасности, включая систему контроля «слепых зон» и адаптивный круиз-контроль.

Nissan Frontier

Рестайлинговый Nissan Frontier 2025 поступит в продажу летом этого года, о ценах пока нет информации, но вполне вероятно, что они будут примерно на уровне предыдущей модели.

Nissan Frontier

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Источник: edmunds.com