Как в последний раз: россияне бросились скупать автомобили

Продажи легковых автомобилей в июле выросли на 42%

В июле продажи легковых автомобилей в России выросли на 42,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 9,5% по сравнению с июнем.

Всего продано 136 221 автомобиль, такие данные приводит «Автостат». Это первый рост «месяц к месяцу» с весны, после нескольких месяцев падения.

Лидером продаж остался АВТОВАЗ с 35 619 проданными автомобилями Lada. В топ-5 также вошли Haval (16 671 авто), Chery (14 228), Geely (13 098) и Changan (11 403). Среди моделей наибольшим спросом пользовались Lada Granta (18 164), Lada Vesta (9761) и Haval Jolion (8292).

Рост интереса к новым автомобилям обусловлен ожиданиями увеличения утилизационного сбора и повышением ключевой ставки, что делает автокредиты дороже. Также есть реальная перспектива дальнейшего ее роста в сентябре.

Понимая, что и без того дорогие машины могут стать еще дороже, а автокредиты — еще менее доступными из-за высоких ставок, многие, кто раньше сомневался в необходимости покупки автомобиля, сейчас решают приобрести его, даже если это означает взятие дорогого кредита.

Нынешний всплеск продаж новых автомобилей — явление все же кратковременное, говорят эксперты и считают, что в будущем рынок ждет спад.

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Источник: «Известия»