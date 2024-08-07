Их всё больше: китайские компании объединяются, чтобы создавать новые бренды

Huawei и JAC представили новый автомобильный бренд Maextro

6 августа Юй Чэндун, исполнительный директор компании Huawei (китайский производитель и ведущий мировой поставщик интеллектуальных устройств), объявил о разработке нового бренда под названием Maextro, который создается в сотрудничестве с JAC.

Минивэн Maextro

Топ-менеджер сообщил, что Maextro будет конкурировать с люксовыми марками, такими как Maybach и Rolls-Royce, и займет место в сегменте с ценой около миллиона юаней (140 000 долларов США или 12 млн рублей).

Минивэн Maextro - рендер, сделанный китайским блогером

Maextro будут построены на новой энергетической платформе JAC под названием X6. Планируется выпуск моделей различных типов: седаны, внедорожники, MPV и спорткары.

Первая модель на базе платформы X6 будет люксовым минивэном длиной 5,2 метра и с колесной базой 3,2 метра. Её запуск намечен на весну 2025 года.

JAC также планирует построить новый завод и производственную линию для Maextro с годовым объемом выпуска 35 000 автомобилей для первой модели MPV.

Минивэн будет оснащен лидаром на крыше и усовершенствованной системой вождения Qiankun ADS 3.0 от Huawei, а также интеллектуальной системой управления Harmony.

Камуфляжный принт на кузове указывает на наличие встроенного холодильника и проекционного экрана во втором ряду. На принте также есть надпись: «Попрощайтесь с традиционными MPV».

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Источник: СarNewsChina