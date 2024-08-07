На рынок России выходит брутальный внедорожник 4х4 с коробкой автомат

Haval опубликовал снимки флагманского внедорожника H9 перед скорым дебютом в РФ

Китайский производитель Haval презентовал глобальную версию внедорожника H9 нового поколения – эта модель уже в августе 2024 года появится на рынке России. Покупателям на выбор предложат четыре комплектации, цены на автомобиль варьируются от 4,3 до 5,3 млн рублей.

Haval H9

Судя по опубликованным фотографиям, внешне внедорожник отличается решеткой с массивными горизонтальными хромированными планками, на которых размещен логотип Haval, фарами квадратной формы с круглыми светодиодными дневными ходовыми огнями. Сзади в вертикальном положении установлены квадратные фонари, а задняя дверь открывается вбок. Также имеется внешний отсек для запасных частей.

Haval H9

Габариты внедорожника: 5070×1960×1930 мм, размер колесной базы – 2850 мм. В салоне – четырехспицевое рулевое колесо и большой экран диагональю 14,6 дюймов, установлен крупный рычаг переключения передач, есть много физических кнопок.

Новый Haval H9 получил несколько моторов: бензиновый объемом 2,0 л мощностью 218 л. с. с крутящим моментом 380 Нм, работающий в паре с 8-ступенчатым классическим автоматом, а также дизельный объемом 2,4 л, мощностью 184 л. с. и 480 Нм с автоматической трансмиссией. Внедорожник получит систему полного привода, блокировку дифференциалов, а также вариант с мотором V6 объемом 3,0 л.

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Источник: CarNewsChina