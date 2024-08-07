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На рынок России выходит брутальный внедорожник 4х4 с коробкой автомат

Haval опубликовал снимки флагманского внедорожника H9 перед скорым дебютом в РФ

Китайский производитель Haval презентовал глобальную версию внедорожника H9 нового поколения – эта модель уже в августе 2024 года появится на рынке России. Покупателям на выбор предложат четыре комплектации, цены на автомобиль варьируются от 4,3 до 5,3 млн рублей.

Haval H9
Haval H9
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Судя по опубликованным фотографиям, внешне внедорожник отличается решеткой с массивными горизонтальными хромированными планками, на которых размещен логотип Haval, фарами квадратной формы с круглыми светодиодными дневными ходовыми огнями. Сзади в вертикальном положении установлены квадратные фонари, а задняя дверь открывается вбок. Также имеется внешний отсек для запасных частей.

Haval H9
Haval H9

Китайский кроссовер через 25 тысяч км — первые результаты длительного теста

Габариты внедорожника: 5070×1960×1930 мм, размер колесной базы – 2850 мм. В салоне – четырехспицевое рулевое колесо и большой экран диагональю 14,6 дюймов, установлен крупный рычаг переключения передач, есть много физических кнопок.

Новый Haval H9 получил несколько моторов: бензиновый объемом 2,0 л мощностью 218 л. с. с крутящим моментом 380 Нм, работающий в паре с 8-ступенчатым классическим автоматом, а также дизельный объемом 2,4 л, мощностью 184 л. с. и 480 Нм с автоматической трансмиссией. Внедорожник получит систему полного привода, блокировку дифференциалов, а также вариант с мотором V6 объемом 3,0 л.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: CarNewsChina

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Светлана Тарасенко
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 3676
07.08.2024
Фото:CarNewsChina
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Отзывы о Haval H9 ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H9  2016
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

отличная машина

Недостатки:

нет

Комментарий:

Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.

+3