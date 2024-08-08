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Любимый россиянами кроссовер Hyundai теперь можно купить дешевле 3 млн

В России стали дешевле продавать Hyundai Tucson из параллельного импорта

Кроссовер Hyundai Tucson, который раньше собирали на калининградском «Автоторе», теперь активно ввозят в Россию по параллельному импорту и другим альтернативным каналам.

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Салон Hyundai Tucson
Салон Hyundai Tucson

За последний месяц цены на эту модель снизились: минимальная стоимость на одном из сайтов объявлений опустилась с 3 080 000 до 2 850 000 рублей.

С учётом утилизационного сбора в 300 тыс. рублей такой новый Tucson предлагает частный продавец из Казани.

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Это автомобиль 2024 года выпуска в комплектации Classic с тканевым салоном. Автомобиль оснащён 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с., который работает в паре с классическим шестидиапазонным автоматом и имеет только передний привод.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

В комплектацию входят подогрев руля, зеркал, ветрового стекла и передних сидений, камера заднего вида, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, кондиционер, круиз-контроль, мультифункциональный руль и 17-дюймовые литые диски.

В разных регионах страны предлагается более 600 новых Hyundai Tucson.Самые дорогие комплектации с 2,5-литровым двигателем мощностью 190 л.с. и полным приводом предлагают в Москве и Калининграде, их минимальная цена составляет 5 млн рублей.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Hyundai
Количество просмотров 13390
08.08.2024
Фото:Hyundai
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