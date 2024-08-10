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За это нарушение ваш автомобиль снимут с учета: объясняем

Водителей предупредили о двойном штрафе и снятии авто с учета за двойные стекла

Любителям двойных стекол в автомобиле грозит сразу два штрафа, один из которых – за внесение конструктивных изменений в транспортное средство. Об этом рассказал представитель ГАИ.

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Любители тонировок зачастую идут на крайние меры, чтобы безнаказанно ездить по дорогам с затемненными стеклами в автомобиле. Речь идет об установке двойных стекол: одно является прозрачным, а второе — тонированным, причем с нарушениями в части допустимых значений в 70% по светопропускаемости.

Почему водителей с тонировкой передних стекол не штрафуют

Такая процедура требует определенных навыков и знаний специалиста, установить такие стекла самостоятельно достаточно сложно. К тому же это грозит автовладельцу штрафом за два нарушения. Если инспектор ДПС заметит это нарушение, он выпишет штраф: один за недостаточную светопропускаемость стекол, второй – за внесение изменений в конструкцию ТС.

Кроме штрафа водителю выдадут предписание устранить самовольно установленные стекла и пройти проверку в ГАИ. Если в течение 10 дней водитель не сделает этого, автомобиль снимут с учета. После этого любитель тонировки столкнется уже с совсем другими проблемами, намного серьезнее, чем штраф, подытожил представитель ГАИ.

Оценка экспертов лаборатории

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Источник: cenyavto.com

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Светлана Тарасенко
Фото:ТАСС/ Владимир Смирнов
Количество просмотров 397
10.08.2024
Фото:ТАСС/ Владимир Смирнов
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