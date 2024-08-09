В Минэнерго РФ рассказали, как вырастут цены на бензин на АЗС к концу года

Минэнерго: отгрузки бензина на рынке России на 5% превысили уровень 2023 года

Отгрузки бензина на рынок России на 5% превышают прошлогодний уровень, а поставки дизельного топлива – на 8%. Об этом сообщили в Минэнерго, комментируя статистику Росстата по росту цен на топливо.

В ведомстве заверили, что спрос на моторное топливо на внутреннем рынке полностью обеспечен предложением. Даже более того – накопилось достаточно товарных запасов для снабжения рынка РФ.

«Правительство предпринимает своевременные меры для поддержания его стабильности, в частности, увеличивая объемы продаж топлива на бирже и улучшая ситуацию с доставкой нефтеналивных грузов по железной дороге. Также с 1 августа был возобновлен временный запрет на экспорт бензина, который позволит еще больше насытить внутренний рынок», – уточнили в министерстве.

Согласно данным Росстата, рост цены бензина на АЗС на протяжении второй недели превышает уровень инфляции в России. В период с начала текущего года до 5 августа он составил 5,49% при инфляции в 4,99%. Для сравнения: с 23 по 29 июля разница между инфляцией и ростом цены бензина составляла 0,17 п.п., а с 30 июля по 5 августа – 0,5 п.п.

Что касается дизельного топлива на АЗС, то оно продолжает торговаться ниже уровня инфляции, с начала года цена на него выросла на 2,82% – это на 2,17 п.п. ниже инфляции. С 30 июля по 5 августа дизтопливо подорожало на 0,16%.

По словам первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина, он убежден, что рост цен на АЗС страны по итогам 2024 года будет ниже уровня инфляции. Для этого предприняты все необходимые меры: дефицита нет, а внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом.

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Источник: tass.ru