Логотип Bentley на капоте научится летать: что придумали британцы?
Bentley, известный своим роскошным дизайном и инновациями, готовится совершить революцию в мире автомобилестроения. Компания подала патент на уникальную технологию, которая трансформирует фирменный логотип на капоте в настоящий дрон.
Согласно описанию патента, дрон будет спрятан в передней части автомобиля, а культовый логотип Bentley станет верхней частью БПЛА. Он будет весить не более 250 грамм, иметь четыре пропеллера и будет способен заряжаться на своем месте.
Пользователи смогут управлять дроном через свой мобильный телефон, планшет или автомобильную информационно-развлекательную систему.
Технология «летающего логотипа» является не только инновационным решением, но и элементом роскоши. Она подчеркивает стремление Bentley к совершенству и стремление сделать вождение более комфортным и безопасным.
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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: ITHome