Логотип Bentley на капоте научится летать: что придумали британцы?

Логотип Bentley станет верхней частью дрона, следящего за дорожной обстановкой

Bentley, известный своим роскошным дизайном и инновациями, готовится совершить революцию в мире автомобилестроения. Компания подала патент на уникальную технологию, которая трансформирует фирменный логотип на капоте в настоящий дрон.

Согласно описанию патента, дрон будет спрятан в передней части автомобиля, а культовый логотип Bentley станет верхней частью БПЛА. Он будет весить не более 250 грамм, иметь четыре пропеллера и будет способен заряжаться на своем месте.

Патентные изображения дрона Bentley

Пользователи смогут управлять дроном через свой мобильный телефон, планшет или автомобильную информационно-развлекательную систему.

Технология «летающего логотипа» является не только инновационным решением, но и элементом роскоши. Она подчеркивает стремление Bentley к совершенству и стремление сделать вождение более комфортным и безопасным.

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Источник: ITHome