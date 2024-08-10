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Логотип Bentley на капоте научится летать: что придумали британцы?

Логотип Bentley станет верхней частью дрона, следящего за дорожной обстановкой

Bentley, известный своим роскошным дизайном и инновациями, готовится совершить революцию в мире автомобилестроения. Компания подала патент на уникальную технологию, которая трансформирует фирменный логотип на капоте в настоящий дрон.

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Согласно описанию патента, дрон будет спрятан в передней части автомобиля, а культовый логотип Bentley станет верхней частью БПЛА. Он будет весить не более 250 грамм, иметь четыре пропеллера и будет способен заряжаться на своем месте.

Патентные изображения дрона Bentley
Патентные изображения дрона Bentley

Конец эпохи: автопроизводитель простился с культовым мотором

Пользователи смогут управлять дроном через свой мобильный телефон, планшет или автомобильную информационно-развлекательную систему.

Технология «летающего логотипа» является не только инновационным решением, но и элементом роскоши. Она подчеркивает стремление Bentley к совершенству и стремление сделать вождение более комфортным и безопасным.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | ITHome
Количество просмотров 83
10.08.2024
Фото:Unsplash | ITHome
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