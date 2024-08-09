Эта категория граждан получит специально адаптированные Москвичи

На фестивале «Подмосковье без границ» показали Москвич с ручным управлением

Специально адаптированные автомобили Москвич с ручным управлением могут вскоре начать предоставлять ветеранам СВО, которые получили серьезные травмы. Об этом сообщил Михаил Терентьев, паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов и депутат Госдумы.

На фестивале «Подмосковье без границ» уже продемонстрированы такие автомобили. Их выдача будет осуществляться согласно закону, принятому 6 мая, который позволяет фонду «Защитники Отечества» предоставлять автомобили с ручным управлением участникам СВО, не подлежащим протезированию из-за тяжести травм, таких как спинальная травма.

Терентьев выразил надежду, что эти меры помогут ветеранам стать более активными, особенно в отдаленных регионах. Он также отметил, что другие субъекты РФ могут взять пример с Подмосковья, где уже создана безбарьерная среда, что способствует социальной интеграции и участию в массовых мероприятиях.

Чтобы бесплатно получить от государства автомобиль с ручным приводом, необходимо будет получить заключение специалистов врачебной комиссии.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РИАМО