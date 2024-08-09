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Эта категория граждан получит специально адаптированные Москвичи

На фестивале «Подмосковье без границ» показали Москвич с ручным управлением

Специально адаптированные автомобили Москвич с ручным управлением могут вскоре начать предоставлять ветеранам СВО, которые получили серьезные травмы. Об этом сообщил Михаил Терентьев, паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов и депутат Госдумы.

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На фестивале «Подмосковье без границ» уже продемонстрированы такие автомобили. Их выдача будет осуществляться согласно закону, принятому 6 мая, который позволяет фонду «Защитники Отечества» предоставлять автомобили с ручным управлением участникам СВО, не подлежащим протезированию из-за тяжести травм, таких как спинальная травма.

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Терентьев выразил надежду, что эти меры помогут ветеранам стать более активными, особенно в отдаленных регионах. Он также отметил, что другие субъекты РФ могут взять пример с Подмосковья, где уже создана безбарьерная среда, что способствует социальной интеграции и участию в массовых мероприятиях.

Чтобы бесплатно получить от государства автомобиль с ручным приводом, необходимо будет получить заключение специалистов врачебной комиссии.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: РИАМО

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Алексеева Елена
Фото:Москвич/РИАМО
Количество просмотров 30
09.08.2024
Фото:Москвич/РИАМО
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