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Компания «МБ РУС», наследница бренда Mercedes-Benz, отметила юбилей

30 лет назад в России было основано АОЗТ «Мерседес-Бенц Автомобили»

1 августа 1994 года было основано АОЗТ «Мерседес-Бенц Автомобили», первая премиальная западная автомобильная компания в России.

Ее преемница «МБ РУС» продолжает традиции именитой компании, начатые с появления первого автомобиля Benz Velo в России в 1894 году.

На церемонии открытия компании (слева направо): Курт Лениг (генеральный директор АОЗТ «Мерседес-Бенц Автомобили»), Андреас Майер-Ландрут (бывший посол ФРГ в СССР), Эрих Крампе (заместитель председателя правления Mercedes-Benz AG)
На церемонии открытия компании (слева направо): Курт Лениг (генеральный директор АОЗТ «Мерседес-Бенц Автомобили»), Андреас Майер-Ландрут (бывший посол ФРГ в СССР), Эрих Крампе (заместитель председателя правления Mercedes-Benz AG)

АОЗТ «Мерседес-Бенц Автомобили» создало и расширило дилерскую сеть, охватывающую всю страну, и открыло в 1995 году технический центр.

Компания регулярно представляла новинки на российском рынке и получала престижные награды.

В 2023 году компания была переименована в АО «МБ РУС» и передана в управление АО «Автодом». При этом все обязательства по гарантийному обслуживанию автомобилей Mercedes-Benz сохраняются в полном объеме при условии, что клиентом соблюдаются все требования производителя к техническому обслуживанию автомобиля.

Сейчас «МБ РУС» занимается продажей и продвижением новых марок на российском рынке в легковом и малотоннажном сегментах, осуществляет их маркетинговое продвижение, а также обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание.

Это относится к марке Seres в высокотехнологичном премиальном сегменте легковых автомобилей, которую компания как эксклюзивный дистрибьютор представляет на российском рынке, а также брендам Foton и Forland в малотоннажном сегменте автомобилей.

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«За рулем»
Фото:Михаил Терещенко/ТАСС и «МБ РУС»
Количество просмотров 26
09.08.2024
Фото:Михаил Терещенко/ТАСС и «МБ РУС»
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