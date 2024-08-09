METEOR Auto представит свечи премиум-сегмента на Международной выставке автозапчастей и компонентов MIMS-2024

Москва, Россия – 9 августа, 2024 – Российское производственное предприятие ООО «Энгельс Свечи зажигания» (коммерческое наименование METEOR Auto) примет участие в международной выставке запчастей, компонентов и товаров для техобслуживания автомобиля MIMS-2024. Компания выступит генеральным партнером мероприятия и Международного форума автомобилестроения IMAF 2024, который традиционно проводится на площадке MIMS.

Крупнейшее российское предприятие по производству широкого ассортимента свечей зажигания METEOR Auto представит свою продукцию на Международной выставке автозапчастей и компонентов MIMS-2024, которая пройдет 19-22 августа в ЦВК «Экспоцентр». На стенде компании в павильоне «Форум» будут представлены свечи премиального бренда METEOR и продукция под маркой ЭЗ с более чем 60-летней историей. С момента перезапуска производства завод в г. Энгельсе, ранее входивший в концерн Bosch, увеличил ассортимент свечей зажигания более чем в 2 раза.

Гостям выставки будут продемонстрированы свечи, содержащие сплавы таких драгметаллов как платина и иридий, а также редкоземельный химический элемент иттрий. Уникальные материалы и технологии обеспечивают высокую надёжность и максимальный срок службы свечей METEOR и ЭЗ по сравнению с аналогами. Они подходят и для премиальных иномарок, и для отечественных автомобилей. Кроме того, участники экспозиции смогут познакомиться с изделиями для малых двигателей, мототехники, индустриальных установок и агрегатов.

Посетители стенда смогут получить информацию о преимуществах локализованного в России производства непосредственно от экспертов бренда.

На MIMS-2024 METEOR Auto будет представлен генеральным директором Александром Ковальчуком, директором по продажам и маркетингу, начальником службы развития продукции, техническим тренером и др.

В рамках выставки 20 августа в 10:30 METEOR Auto проведет бесплатный обучающий семинар «Свечи зажигания METEOR: создаем будущее сегодня». Участники мероприятия узнают, как производятся свечи зажигания в России после ухода из страны немецкого концерна Bosch, и что сейчас может гарантировать премиальное качество продукции.

METEOR Auto также примет участие в Московском международном форуме автомобилестроения IMAF 2024, где лидеры отрасли представят свое видение стратегии развития российского автопрома и подходов к достижению технологического суверенитета страны. Генеральный директор METEOR Auto Александр Ковальчук примет участие в пленарной дискуссии «Российский автомобильный рынок – расширяя свой потенциал», где, в частности, будет обсуждаться проблема незаконного оборота промышленной продукции и импортозамещения.