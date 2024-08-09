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В столице подсчитали нарушителей, паркующихся на тротуаре

За 7 месяцев МАДИ выявила почти 60 тыс. машин, припаркованных на тротуарах

Cтоличный Департамент транспорта напоминает, что парковать авто на тротуаре запрещено. Это мешает пешеходам, создает аварийные ситуации и может привести к штрафу.

Максим Ликсутов сообщил, что за 7 месяцев МАДИ выявила под запрещающими знаками почти 60 тыс. машин на тротуарах. Неправильно припаркованные автомобили перекрывали путь пешеходам. В некоторых случаях обходить их приходилось по проезжей части. Это могло привести к серьезным последствиям.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

– Автомобили на тротуаре мешают пешеходам. Если владельца машины не окажется на месте, инспектор МАДИ не только зафиксирует нарушение, но и может отправить авто на спецстоянку. Просим автомобилистов с уважением относиться ко всем участникам дорожного движения и парковаться только в разрешенных местах.

Сообщить о неправильной парковке можно по телефону МАДИ: +7(495)540-76-56.

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Источник: Дептранс

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Алексеева Елена
Количество просмотров 23
09.08.2024
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