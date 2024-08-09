В столице подсчитали нарушителей, паркующихся на тротуаре
Cтоличный Департамент транспорта напоминает, что парковать авто на тротуаре запрещено. Это мешает пешеходам, создает аварийные ситуации и может привести к штрафу.
Максим Ликсутов сообщил, что за 7 месяцев МАДИ выявила под запрещающими знаками почти 60 тыс. машин на тротуарах. Неправильно припаркованные автомобили перекрывали путь пешеходам. В некоторых случаях обходить их приходилось по проезжей части. Это могло привести к серьезным последствиям.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:
– Автомобили на тротуаре мешают пешеходам. Если владельца машины не окажется на месте, инспектор МАДИ не только зафиксирует нарушение, но и может отправить авто на спецстоянку. Просим автомобилистов с уважением относиться ко всем участникам дорожного движения и парковаться только в разрешенных местах.
Сообщить о неправильной парковке можно по телефону МАДИ: +7(495)540-76-56.
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Источник: Дептранс