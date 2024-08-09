В Китае появился новый тренд: «беременные» автомобили — выглядит комично

Из-за аномальной жары в Китае у машин вздулась пленка на кузове

Аномальная жара установилась этим летом не только в России, Китай тоже страдает от высоких температур. Причем от солнечного воздействия страдают не только люди, но и автомобили.

Некоторые заботливые автовладельцы обтянули кузов своих машин пленкой, кто-то для красоты, а кто-то – чтобы защитить лакокрасочное покрытие. Но в итоге результат получился не совсем такой, как ожидалось.

Дело в том, что пленка на автомобилях от жары вздувается и машины приобретают комичный мультяшный вид. Новый тренд получил название «беременные автомобили», хотя машины выглядят так, как будто их укусила пчела.

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Источник: t.me/dvachannel