Запущена разработка новой версии легендарного внедорожника

Mitsubishi подтвердила начало разработки новой версии Mitsubishi Pajero Full

Мир внедорожников готовится к долгожданному возвращению легенды – Mitsubishi Pajero Full. Этот автомобиль, получивший прозвище «король внедорожников», снова окажется в центре внимания, так как компания Mitsubishi подтвердила, что новая версия находится в разработке. Генеральный директор Mitsubishi Australia, Шон Уэсткотт, отметил, что Pajero Full – это «очень ценное имя и выдающийся продукт», что подчеркивает его значимость в истории бренда.

Mitsubishi Pajero Full

Последний экземпляр Pajero Full сошел с конвейера в 2021 году, и с тех пор поклонники модели ждали новостей о ее будущем. За более чем 40 лет существования Pajero был продан в количестве около 3,3 миллионов единиц по всему миру, что делает его одним из самых популярных внедорожников в истории. Теперь, когда Mitsubishi решила возродить эту легенду, интерес к новинке только возрастает.

На данный момент подробности о новом Pajero Full остаются в секрете, но есть предположения о том, каким он может быть. Одна из версий предполагает, что внедорожник может получить смелые и футуристические линии, напоминающие концепт GC PHEV, представленный в 2013 году.

С другой стороны, существует вероятность, что Pajero Full будет следовать ретро-стилю, сохраняя элементы, которые сделали его культовым.

Новый Mitsubishi Pajero Full, скорее всего, будет основан на платформе следующей линейки Outlander. Эта архитектура CMF-C/D, разработанная в сотрудничестве с группой Renault-Nissan, поддерживает электрификацию. Это означает, что новый внедорожник может быть оснащен гибридной силовой установкой, что сделает его более экологичным и экономичным в эксплуатации.

Официальный дебют нового Pajero Full запланирован на конец 2026 года, а старт продаж намечен на 2027 год.

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Источник: SpeedMe