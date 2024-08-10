Запущена разработка новой версии легендарного внедорожника
Мир внедорожников готовится к долгожданному возвращению легенды – Mitsubishi Pajero Full. Этот автомобиль, получивший прозвище «король внедорожников», снова окажется в центре внимания, так как компания Mitsubishi подтвердила, что новая версия находится в разработке. Генеральный директор Mitsubishi Australia, Шон Уэсткотт, отметил, что Pajero Full – это «очень ценное имя и выдающийся продукт», что подчеркивает его значимость в истории бренда.
Последний экземпляр Pajero Full сошел с конвейера в 2021 году, и с тех пор поклонники модели ждали новостей о ее будущем. За более чем 40 лет существования Pajero был продан в количестве около 3,3 миллионов единиц по всему миру, что делает его одним из самых популярных внедорожников в истории. Теперь, когда Mitsubishi решила возродить эту легенду, интерес к новинке только возрастает.
На данный момент подробности о новом Pajero Full остаются в секрете, но есть предположения о том, каким он может быть. Одна из версий предполагает, что внедорожник может получить смелые и футуристические линии, напоминающие концепт GC PHEV, представленный в 2013 году.
С другой стороны, существует вероятность, что Pajero Full будет следовать ретро-стилю, сохраняя элементы, которые сделали его культовым.
Новый Mitsubishi Pajero Full, скорее всего, будет основан на платформе следующей линейки Outlander. Эта архитектура CMF-C/D, разработанная в сотрудничестве с группой Renault-Nissan, поддерживает электрификацию. Это означает, что новый внедорожник может быть оснащен гибридной силовой установкой, что сделает его более экологичным и экономичным в эксплуатации.
Официальный дебют нового Pajero Full запланирован на конец 2026 года, а старт продаж намечен на 2027 год.
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Источник: SpeedMe