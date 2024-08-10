Популярный внедорожник получил дизельную версию и подешевел
Внедорожник Tank 400, завоевавший популярность своим брутальным дизайном и гибридной трансмиссией Hi4-T, получил новую версию. На этот раз инженеры Great Wall представили Tank 400 с традиционным дизельным двигателем.
Согласно информации, опубликованной в каталоге Министерства промышленности КНР, дизельный Tank 400 получит 2,4-литровый турбодизель мощностью 186 л.с. Вероятнее всего, это тот же мотор, что и у нового Haval H9, который недавно поступил в продажу в России.
Внешне дизельная версия Tank 400 практически не отличается от гибридного аналога. Единственное заметное отличие – увеличенный на 5 мм клиренс, который теперь составляет 1905 мм.
Ожидается, что Tank 400 с дизельным двигателем будет стоить дешевле, чем версия Hi4-T, цена которой начинается от 286 000 юаней (3,39 млн рублей).
Публичная премьера дизельного Tank 400 может состояться уже в конце августа на автосалоне в Чэнду. Старт продаж новинки планируется до конца года.
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Источник: CarNewsChina