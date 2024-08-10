Иномарка с просторным салоном и автоматом дешевле Весты появилась в России

Российские дилеры предлагают Chevrolet Monza по цене от 1,74 млн рублей

В России появилась возможность приобрести стильный и современный седан Chevrolet Monza за рекордно низкую цену – всего 1,74 млн рублей. Да, это действительно дешевле отечественных моделей Lada Vesta и Москвич 6.

Chevrolet Monza

Частный продавец в Электростали предлагает Chevrolet Monza за 1,74 млн рублей, тогда как в Москве и Челябинске цена колеблется от 1,8 до 1,85 млн рублей. Неплохое предложение, учитывая, что в июне цена на эту модель составляла 1,875 млн рублей.

Chevrolet Monza

В базовой комплектации вы получаете надежный 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 113 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это классическое сочетание, проверенное временем, которое обеспечивает комфортное и экономичное вождение.

Chevrolet Monza не выглядит как типичный бюджетный седан. Его современный дизайн привлекает внимание и подчеркивает вашу индивидуальность.

Интерьер Chevrolet Monza

В России доступны лишь базовая и топовая комплектации с турбомотором 1,4 л мощностью 163 л.с. Поскольку поставки автомобилей осуществляются по параллельному импорту, гарантийные обязательства от производителя могут быть ограничены.

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Источник: Автоновости дня