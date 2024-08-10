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Иномарка с просторным салоном и автоматом дешевле Весты появилась в России

Российские дилеры предлагают Chevrolet Monza по цене от 1,74 млн рублей

В России появилась возможность приобрести стильный и современный седан Chevrolet Monza за рекордно низкую цену – всего 1,74 млн рублей. Да, это действительно дешевле отечественных моделей Lada Vesta и Москвич 6.

Chevrolet Monza
Chevrolet Monza
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Частный продавец в Электростали предлагает Chevrolet Monza за 1,74 млн рублей, тогда как в Москве и Челябинске цена колеблется от 1,8 до 1,85 млн рублей. Неплохое предложение, учитывая, что в июне цена на эту модель составляла 1,875 млн рублей.

Chevrolet Monza
Chevrolet Monza

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В базовой комплектации вы получаете надежный 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 113 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это классическое сочетание, проверенное временем, которое обеспечивает комфортное и экономичное вождение.

Chevrolet Monza не выглядит как типичный бюджетный седан. Его современный дизайн привлекает внимание и подчеркивает вашу индивидуальность.

Интерьер Chevrolet Monza
Интерьер Chevrolet Monza

В России доступны лишь базовая и топовая комплектации с турбомотором 1,4 л мощностью 163 л.с. Поскольку поставки автомобилей осуществляются по параллельному импорту, гарантийные обязательства от производителя могут быть ограничены.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 31046
10.08.2024
Фото:Chevrolet
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