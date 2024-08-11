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Разработаны наушники, помогающие бороться с сонливостью в дороге

Создан прототип наушников, способных определять признаки сонливости в мозге

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Сонливость на работе – это не просто дискомфорт, это серьезная угроза безопасности, особенно для водителей и операторов тяжелой техники. Согласно статистике, сонливость за рулем приводит к сотням смертельных случаев на дорогах США каждый год. Национальный совет по безопасности признал сонливость критической опасностью.

Чтобы противостоять этой угрозе, инженеры Калифорнийского университета в Беркли разработали инновационные наушники-вкладыши, способные определять признаки сонливости в мозге. Эта технология, по сути, миниатюризированная электроэнцефалограмма (ЭЭГ), обещает революцию в сфере безопасности на дорогах и на производстве.

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Наушники-вкладыши оснащены встроенными электродами, которые контактируют с ушным каналом. Эти электроды считывают мозговые волны, подобно традиционной ЭЭГ, но без необходимости прикреплять множество электродов к голове. Благодаря этому, они могут определять изменения в мозговой активности, указывающие на нарастающую сонливость.

Идея создания таких наушников родилась у Рикки Мюллера, доцента кафедры электротехники и компьютерных наук Калифорнийского университета в Беркли, после покупки AirPods от Apple в 2017 году.

«Мы считаем, что у этой технологии много потенциальных применений. Классификация сонливости – это только начало. В будущем эта технология может быть использована для классификации сна и даже для диагностики расстройств сна», – отметил Мюллер.

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Разработка наушников-вкладышей с электродами ЭЭГ была непростой задачей. Инженерам пришлось решить ряд проблем, таких как обеспечение хорошего контакта с кожей ушного канала, создание универсальной модели, подходящей для пользователей с разным размером ушей, а также разработка простой и удобной в производстве конструкции.

Несмотря на все преимущества, наушники-вкладыши с ЭЭГ пока находятся на стадии разработки. Однако, эта технологии представляет собой реальный шаг в сторону создания более безопасных условий работы и движения.

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Источник: Science Daily

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Лежнин Роман
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
Количество просмотров 81
11.08.2024
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
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