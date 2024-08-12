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1,6 миллиона километров на старом «японце» без серьезных поломок: в чем секрет?

Владелец Nissan Frontier 2007 года установил рекорд, проехав более 1,6 млн км

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В мире, где автомобили часто меняются каждые несколько лет, история Брайана Мерфи и его Nissan Frontier 2007 года звучит как сказка. За рулем своего верного пикапа Мерфи проехал более 1,6 миллиона километров, что равносильно 40 кругосветным путешествиям! И это без серьезных поломок! Как же ему удалось добиться такого феноменального результата?

Nissan Frontier D40
Nissan Frontier D40
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Все началось с того, что Брайан, устав от офисной рутины, решил заняться независимой доставкой. Именно этот выбор и позволил его Frontier «намотать» столько километров. Под капотом у него был 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель QR25DE, который использовался не только в Frontier, но и в других моделях Nissan, таких как Altima, Sentra и X-Trail.

За 13 лет эксплуатации, конечно же, требовались некоторые замены. Брайан признается, что менял некоторые детали, но двигатель и трансмиссия остались оригинальными. И это, пожалуй, самый впечатляющий факт!

Nissan, впечатленный стойкостью Frontier и его владельца, не остался в стороне. После преодоления отметки в миллион километров, компания преподнесла Брайану в подарок новый Frontier, как знак признательности и уважения к его верности бренду.

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В чем же секрет долголетия Frontier? Брайан утверждает, что водит аккуратно и сам меняет масло каждые 16 000 километров. Он регулярно проводит техническое обслуживание, не допуская, чтобы мелкие проблемы превращались в серьезные поломки. Такой комплексный подход и стал залогом успеха.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 33
12.08.2024
Фото:Nissan
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