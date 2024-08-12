Обошлось без «китайцев»: определены самые надежные автомобили

Эксперт Васильев: Subaru и Toyota выделяются среди современных авто надежностью

Современные автомобили редко могут похвастать высокой надежностью. Причина кроется в их усложненной конструкции, насыщенной множеством взаимосвязанных электронных систем. Несмотря на это, в рейтингах надежности всё же есть свои лидеры, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Он отметил, что старые автомобили часто оказываются более надежными, чем новые, хотя это сопровождается потерей удобств для водителя. Однако есть и исключения, например, Subaru Forester.

Хотя у этого автомобиля периодически возникают неполадки с электроникой, в целом он зарекомендовал себя весьма достойно. Недаром японцы используют слоган «Сделано инженерами».

Российские автолюбители считают надежным авто Lada Niva Legend. Действительно, в этом автомобиле нет лишних элементов, создающих проблемы. При этом владельцы, готовые решать проблемы самостоятельно, предъявляют к этой модели меньше претензий.

Высокие показатели надежности традиционно демонстрируют автомобили марки Toyota. Особенно это касается седана Camry восьмого поколения: мотор, трансмиссия и подвеска этого автомобиля отличаются особой выносливостью, а кузов прекрасно адаптирован к российским условиям. Эти автомобили популярны в корпоративных парках и в такси.

Среди кроссоверов и внедорожников эксперт выделяет Mitsubishi Pajero Sport, Suzuki Jimny с прочным рамным кузовом, Vitara с неубиваемой подвеской, Toyota RAV4 и Kia Sportage 2016-2021 годов выпуска.

Из французских авто Renault Duster отличается не только высокой надежностью, но и удачным сочетанием характеристик силовых агрегатов, трансмиссии и подвески.

А корейский седан Hyundai Solaris, выпускавшийся с 2010 по 2017 год, широко использовали в такси, что также подтверждает его качество.

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Источник: ПРАЙМ