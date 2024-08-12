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Обошлось без «китайцев»: определены самые надежные автомобили

Эксперт Васильев: Subaru и Toyota выделяются среди современных авто надежностью

Современные автомобили редко могут похвастать высокой надежностью. Причина кроется в их усложненной конструкции, насыщенной множеством взаимосвязанных электронных систем. Несмотря на это, в рейтингах надежности всё же есть свои лидеры, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

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Он отметил, что старые автомобили часто оказываются более надежными, чем новые, хотя это сопровождается потерей удобств для водителя. Однако есть и исключения, например, Subaru Forester.

Этот корейский хэтчбек пережил второй рестайлинг, но не дождался электрификации

Хотя у этого автомобиля периодически возникают неполадки с электроникой, в целом он зарекомендовал себя весьма достойно. Недаром японцы используют слоган «Сделано инженерами».

Российские автолюбители считают надежным авто Lada Niva Legend. Действительно, в этом автомобиле нет лишних элементов, создающих проблемы. При этом владельцы, готовые решать проблемы самостоятельно, предъявляют к этой модели меньше претензий.

Высокие показатели надежности традиционно демонстрируют автомобили марки Toyota. Особенно это касается седана Camry восьмого поколения: мотор, трансмиссия и подвеска этого автомобиля отличаются особой выносливостью, а кузов прекрасно адаптирован к российским условиям. Эти автомобили популярны в корпоративных парках и в такси.

Среди кроссоверов и внедорожников эксперт выделяет Mitsubishi Pajero Sport, Suzuki Jimny с прочным рамным кузовом, Vitara с неубиваемой подвеской, Toyota RAV4 и Kia Sportage 2016-2021 годов выпуска.

Из французских авто Renault Duster отличается не только высокой надежностью, но и удачным сочетанием характеристик силовых агрегатов, трансмиссии и подвески.

А корейский седан Hyundai Solaris, выпускавшийся с 2010 по 2017 год, широко использовали в такси, что также подтверждает его качество.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: ПРАЙМ

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Алексеева Елена
Фото:Subaru
Количество просмотров 28
12.08.2024
Фото:Subaru
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