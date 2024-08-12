Китайцы готовят аналог VW Tiguan: «глобальная» модель появится в Европе и Америке
Volkswagen готовится представить новый кроссовер Tayron L, который уже рассекречен китайским Министерством промышленности. Модель будет официально представлена, вероятно, в конце августа, но уже сейчас стали доступны фотографии и характеристики автомобиля.
Новый Volkswagen Tayron L по габаритам превосходит обычную версию на 91 мм в длину и на 60 мм в колесной базе, что делает его более просторным. Общие размеры составляют 4695 х 1866 х 1685 мм, а колесная база достигает 2791 мм. Кроссовер основан на платформе MQB evo, что обеспечивает ему современную техническую базу.
Внешне Tayron L следует последним дизайнерским трендам Volkswagen. Фары соединены светодиодной полосой, а задние фонари объединяет красная световая линия. Кроссовер представлен в нескольких вариантах, включая топовую версию с черной крышей и корпусами зеркал. В заднем бампере добавлена декоративная вставка с рисунком из ромбов.
Автомобиль будет доступен с двумя вариантами двигателей: 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с. и 2,0-литровым агрегатом на 220 л.с.
Колеса предлагаются двух размеров – 18 и 19 дюймов, что позволяет владельцам выбрать наиболее подходящий вариант.
Таким образом, Volkswagen Tayron L обещает стать значимым дополнением в линейке кроссоверов бренда, объединяя стильный дизайн с современными техническими решениями.
Tayron L по сути является прообразом американского «Тигуана» и одноименной европейской 7-местной версии.
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Источник, фото: Autohome