Китайцы готовят аналог VW Tiguan: «глобальная» модель появится в Европе и Америке

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В FAW-Volkswagen готовят к производству новый кроссовер Tayron L

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Volkswagen Tayron L
Volkswagen Tayron L

Новый Volkswagen Tayron L по габаритам превосходит обычную версию на 91 мм в длину и на 60 мм в колесной базе, что делает его более просторным. Общие размеры составляют 4695 х 1866 х 1685 мм, а колесная база достигает 2791 мм. Кроссовер основан на платформе MQB evo, что обеспечивает ему современную техническую базу.

Volkswagen Tayron L
Volkswagen Tayron L

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Внешне Tayron L следует последним дизайнерским трендам Volkswagen. Фары соединены светодиодной полосой, а задние фонари объединяет красная световая линия. Кроссовер представлен в нескольких вариантах, включая топовую версию с черной крышей и корпусами зеркал. В заднем бампере добавлена декоративная вставка с рисунком из ромбов.

Автомобиль будет доступен с двумя вариантами двигателей: 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с. и 2,0-литровым агрегатом на 220 л.с.

Колеса предлагаются двух размеров – 18 и 19 дюймов, что позволяет владельцам выбрать наиболее подходящий вариант.

Volkswagen Tayron L
Volkswagen Tayron L

Таким образом, Volkswagen Tayron L обещает стать значимым дополнением в линейке кроссоверов бренда, объединяя стильный дизайн с современными техническими решениями.

Tayron L по сути является прообразом американского «Тигуана» и одноименной европейской 7-местной версии.

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Источник, фото: Autohome

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Алексеева Елена
Количество просмотров 34
12.08.2024
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