Оператор каршеринга высказался об аварии с подростками в Москве
Каршеринг «Ситидрайв» начал внутреннее расследование после трагической аварии на юго-западе Москвы, в результате которой погиб подросток. Пресс-служба компании заявила о глубокой обеспокоенности случившимся и выразила соболезнования семье погибшего ребенка.
В компании отметили, что проводят тщательную проверку обстоятельств инцидента и активно сотрудничают с правоохранительными органами.
Авария произошла в Южном Бутово: группа подростков на угнанном автомобиле каршеринга врезалась в дом. В результате ДТП 15-летний пассажир скончался на месте, а трое других пострадавших были госпитализированы. По данным следствия, несовершеннолетние получили доступ к каршерингу, воспользовавшись чужим аккаунтом.
Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о допущении ДТП, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Инцидент вновь привлек внимание к вопросам безопасности и контроля в каршеринговых сервисах, которые, по мнению экспертов, требуют усиления проверок и более строгого контроля за пользователями.
Согласно данным Telegram-канала Baza, подростки смогли получить доступ к каршеринговому автомобилю через аккаунт 27-летней женщины по имени Наиля Т.
По мнению экспертов, службы безопасности таких сервисов часто пренебрегают дополнительными проверками, чтобы упростить процесс регистрации и привлечь больше клиентов.
Для регистрации в каршеринге достаточно предоставить фотографию водительского удостоверения и данные банковской карты, что открывает возможность для злоупотреблений.
Такие данные, как аккаунты с привязанными банковскими картами, легко можно приобрести за небольшую сумму, что позволяет любому человеку обойти проверочные механизмы.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: «Российская газета»