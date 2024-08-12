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Оператор каршеринга высказался об аварии с подростками в Москве

Каршеринг «Ситидрайв» начал внутреннее расследование после аварии с подростками

Каршеринг «Ситидрайв» начал внутреннее расследование после трагической аварии на юго-западе Москвы, в результате которой погиб подросток. Пресс-служба компании заявила о глубокой обеспокоенности случившимся и выразила соболезнования семье погибшего ребенка.

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В компании отметили, что проводят тщательную проверку обстоятельств инцидента и активно сотрудничают с правоохранительными органами.

Авария произошла в Южном Бутово: группа подростков на угнанном автомобиле каршеринга врезалась в дом. В результате ДТП 15-летний пассажир скончался на месте, а трое других пострадавших были госпитализированы. По данным следствия, несовершеннолетние получили доступ к каршерингу, воспользовавшись чужим аккаунтом.

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Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о допущении ДТП, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Инцидент вновь привлек внимание к вопросам безопасности и контроля в каршеринговых сервисах, которые, по мнению экспертов, требуют усиления проверок и более строгого контроля за пользователями.

Согласно данным Telegram-канала Baza, подростки смогли получить доступ к каршеринговому автомобилю через аккаунт 27-летней женщины по имени Наиля Т.

По мнению экспертов, службы безопасности таких сервисов часто пренебрегают дополнительными проверками, чтобы упростить процесс регистрации и привлечь больше клиентов.

Для регистрации в каршеринге достаточно предоставить фотографию водительского удостоверения и данные банковской карты, что открывает возможность для злоупотреблений.

Такие данные, как аккаунты с привязанными банковскими картами, легко можно приобрести за небольшую сумму, что позволяет любому человеку обойти проверочные механизмы.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 31
12.08.2024
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