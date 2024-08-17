Владелец Subaru Crosstrek чуть не получил штраф за незнание разницы между 4WD и AWD

Водитель Subaru Crosstrek удивился, обнаружив разницу между 4WD и AWD

Служба национальных парков США (NPS) серьезно относится к безопасности на дорогах национальных парков, особенно когда речь идет о различиях между системами полного привода 4WD и AWD.

Subaru Crosstrek

Недавно один из пользователей Reddit поделился в сети информацией, что получил письмо от NPS после поездки по национальному парку Каньонлендс, в котором его предупредили о неподходящем автомобиле для сложного маршрута.

Многие водители не осознают разницу между 4WD и AWD. В то время как обе системы могут передавать мощность на все четыре колеса, работают они по-разному. 4WD обычно обеспечивает равномерное распределение мощности на все колеса, что полезно при езде по бездорожью, но не идеально для обычных дорог. AWD, напротив, автоматически адаптируется к дорожным условиям, что делает его более подходящим для обычного вождения, но менее эффективным на сложных маршрутах.

Ситуация стала актуальной для владельца Subaru Crosstrek, который получил предупреждение о том, что его автомобиль не допущен на дорогу Colorado River Overlook Road, поскольку для этого маршрута необходим настоящий полный привод и высокий клиренс. NPS отметила, что такие дороги требуют от автомобиля специальных возможностей, которые есть у 4WD, но не всегда присутствуют в AWD-системах.

Subaru Crosstrek

Значит ли это, что AWD бесполезен? Не совсем. Многие системы AWD могут справиться с легким бездорожьем, в том числе и системы Subaru. Однако, по традиции, полный привод более эффективен, когда становится по-настоящему трудно, благодаря раздаточной коробке и блокировке дифференциалов.

Но, пожалуй, даже важнее трансмиссии – высота и тип подвески, отметили в NPS.

Владелец Субару пишет, что никогда не ездил по бездорожью в национальных парках, поэтому не знал, что его Subaru Crosstrek не имеет права проезжать по этим специфическим тропам.

Этот случай показывает, насколько важно понимать возможности своего автомобиля, прежде чем отправляться в путешествие по национальным паркам, так как это вопрос безопасности не только для владельца, но и для всех посетителей парка.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: The Drive