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В РФ стартовал Международный военно-технический форум Армия-2024 – все о новинках

На форуме Армия-2024 показали вездеходы Пластун-2 и транспортер Пластун-ТТ

Сегодня стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2024», в рамках которого представят гусеничный вездеход «Пластун-2» и колесный тактический транспортер «Пластун-ТТ».

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Такой вид транспорта предназначен для перевозки грузов, раненых и личного состава армии, причем эти машины способны передвигаться не только по обычным дорогам, но и в условиях бездорожья.

«Сейчас ведутся переговоры о поставках этих машин Вооруженным силам России», – рассказали представители компании-разработчика «Русские вездеходы «Пластун».
Прототип Пластун-ТТ
Прототип Пластун-ТТ

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По словам военного эксперта Юрия Лямина, российская армия нуждается в этих машинах, они призваны обеспечить передовым частям снабжение всем необходимым, а также эвакуировать раненых.

«Сейчас такие относительно легкие машины нужны в зоне СВО. Похожие по функционалу китайские Desertcross широко используются на передовой, в том числе и в качестве машин, занимающихся снабжением. Главная угроза в наших ближних тылах – это FPV-дроны. От них такую машину проще спрятать, она может перемещаться вне дорог. По этим причинам ее труднее уничтожить», – объяснил военный эксперт.
Пластун-2
Пластун-2

Лямин называет положительным моментом использование стандартных автомобильных узлов при создании этих машин. Дело в том, что в таком случае себестоимость вездеходов снижается, а это очень важно в текущих условиях. Теперь главное – наладить серийное производство техники, резюмировал военный эксперт.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Русские вездеходы пластун
Количество просмотров 15
12.08.2024
Фото:Русские вездеходы пластун
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