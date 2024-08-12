Суд строго накажет: почему нельзя никому передавать доступ к каршеринг-аккаунту

Юрист Славнов: за ДТП с каршерингом накажут не только владельца аккаунта

Водитель, передавший каршеринг-аккаунт другому лицу, заплатит штраф, а в случае дорожно-транспортного происшествия разделит с ним наказание. Об этом рассказал юрист Дмитрий Славнов.

Комментируя инцидент с гибелью пассажира каршеринга, 15-летний водитель которого, скрываясь от сотрудников ГАИ, врезался в здание, Славнов подчеркнул, что в первую очередь к ответственности привлекут подростка, управляющего автомобилем. Так как он арендовал машину с чужого аккаунта, владелец учетной записи тоже будет наказан.

«Здесь речь идет о солидарной ответственности. Во-первых, либо владелец аккаунта не уследил за ним, либо он как-то утек в сеть, был взломан. А во-вторых, по 1064 статье Гражданского кодекса, причинитель вреда обязан полностью возместить причиненный им вред. То есть подросток, который собрал эту аварию, в последующем будет всем все возмещать. Плюс будет 264 статья УК РФ – смерть пассажира, сопряженная со скрытием с места ДТП. Это ещё и уголовная ответственность. Довольно-таки много статей он на себя навешал», – констатирует юрист.

Если в суде будет доказано, что доступ к чужому аккаунту подросток получил нечестным путем, вся вина за произошедшее будет возложена только на него. Если же выяснится, что владелец учетной записи сознательно передал ее несовершеннолетнему, как минимум он выплатит штраф каршеринговой компании за разбитый автомобиль и предоставление доступа к аккаунту другому человеку, подчеркнул Славнов. Причем сумма штрафа составит несколько сотен тысяч рублей, кроме того, суд может привлечь его к возмещению ущерба пострадавшим согласно статье 1064 ГК РФ.

В любом случае, возмещать ущерб пострадавшим будет подросток, устроивший ДТП, вернее, его родители – они будут гасить его долги до достижения им совершеннолетия. Если этого не произойдет, он сам будет выплачивать деньги в будущем, резюмировал Славнов.

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Источник: Общественная служба новостей