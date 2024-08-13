Эти несложные правила продлят ресурс турбомотора вашего автомобиля

Водителям перечислили 5 правил эксплуатации автомобиля с турбомотором

Неправильная эксплуатация турбомотора в разы сокращает ресурс турбины, рассчитанный в среднем на 150 тыс. км пробега. Специалисты перечислили пять правил грамотной эксплуатации автомобиля с турбомотором.

Качественное масло

В инструкции автопроизводителя есть рекомендации, какое масло нужно заливать в конкретный ДВС (двигатель внутреннего сгорания), и указаны интервалы технического обслуживания: для турбомоторов интервал снижен до 5-7 тыс. км. Важным условием беспроблемной эксплуатации турбины является выбор в пользу качественного лубриканта. Он обеспечивает корректный функционал не только мотора, но и турбокомпрессора. Кроме того, необходимо своевременно менять масляные и воздушные фильтры, а также обслуживать систему охлаждения.

Прогревать холодный ДВС

Турбина во время работы под нагрузкой раскручивается до 150 тыс оборотов в минуту. Чтобы она исправно работала, необходима регулярная смазка маслом вращающихся компонентов. Поэтому первые 3-5 минут после холодного пуска не следует начинать движение и нажимать на педаль газа.

Не останавливать резко турбомотор

Резкая остановка турбомотора после длительной поездки негативно сказывается на турбине. Поэтому перед тем, как заглушить ДВС, нужно дать ему поработать на «холостых» несколько минут. Дело в том, что под нагрузкой корпус турбокомпрессора разогревается до 800 градусов, а охлаждается потоками моторного масла. Из-за перепада температур турбина быстрее изнашивается, как итог – закоксовка.

Избегать холостых оборотов

Для долговечной эксплуатации турбомотора не нужно оставлять его работать на холостых оборотах дольше 20-30 минут. Иначе вырастет уровень потребления масла и образуется нагар на элементах турбины.

Низкие обороты на повышенной передаче под запретом

Не использовать низкие обороты на высокой передаче, дело в том, что из-за недостаточного давления масла происходит быстрый износ турбокомпрессора, турбомотор нужно «крутить», но в разумных пределах.

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Источник: tarantas.news